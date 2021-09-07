https://sputnik-georgia.ru/20210907/grazhdanin-kazakhstana-nezakonno-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-40-tysyach-dollarov-259399212.html

Гражданин Казахстана незаконно пытался ввезти в Грузию 40 тысяч долларов

Гражданин Казахстана незаконно пытался ввезти в Грузию 40 тысяч долларов

Инцидент произошел на западе Грузии, в Кутаисском международном аэропорту 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T19:24+0400

2021-09-07T19:24+0400

2021-09-07T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В результате досмотра багажа гражданина Казахстана в Кутаисском международном аэропорту сотрудники таможенной службы пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Грузии 40 тысяч долларов, сообщает служба доходов.В соответствии с грузинским таможенным кодексом, гражданин, нарушивший закон, оштрафован на 12,5 тысячи лари, что составляет 10% от суммы, которую он пытался незаконно ввезти.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, казахстан, преступность в грузии