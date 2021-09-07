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Гражданин Казахстана незаконно пытался ввезти в Грузию 40 тысяч долларов
Гражданин Казахстана незаконно пытался ввезти в Грузию 40 тысяч долларов
Инцидент произошел на западе Грузии, в Кутаисском международном аэропорту 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T19:24+0400
2021-09-07T19:24+0400
2021-09-07T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В результате досмотра багажа гражданина Казахстана в Кутаисском международном аэропорту сотрудники таможенной службы пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Грузии 40 тысяч долларов, сообщает служба доходов.В соответствии с грузинским таможенным кодексом, гражданин, нарушивший закон, оштрафован на 12,5 тысячи лари, что составляет 10% от суммы, которую он пытался незаконно ввезти.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, казахстан, преступность в грузии
Гражданин Казахстана незаконно пытался ввезти в Грузию 40 тысяч долларов
19:24 07.09.2021 (обновлено: 19:57 07.09.2021)
Инцидент произошел на западе Грузии, в Кутаисском международном аэропорту
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik.
В результате досмотра багажа гражданина Казахстана в Кутаисском международном аэропорту сотрудники таможенной службы пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Грузии 40 тысяч долларов, сообщает
служба доходов.
В соответствии с грузинским таможенным кодексом, гражданин, нарушивший закон, оштрафован на 12,5 тысячи лари, что составляет 10% от суммы, которую он пытался незаконно ввезти.
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