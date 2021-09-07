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https://sputnik-georgia.ru/20210907/grazhdanin-kazakhstana-nezakonno-pytalsya-vvezti-v-gruziyu-40-tysyach-dollarov-259399212.html
Гражданин Казахстана незаконно пытался ввезти в Грузию 40 тысяч долларов
Гражданин Казахстана незаконно пытался ввезти в Грузию 40 тысяч долларов
Инцидент произошел на западе Грузии, в Кутаисском международном аэропорту 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T19:24+0400
2021-09-07T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В результате досмотра багажа гражданина Казахстана в Кутаисском международном аэропорту сотрудники таможенной службы пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Грузии 40 тысяч долларов, сообщает служба доходов.В соответствии с грузинским таможенным кодексом, гражданин, нарушивший закон, оштрафован на 12,5 тысячи лари, что составляет 10% от суммы, которую он пытался незаконно ввезти.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, казахстан, преступность в грузии

Гражданин Казахстана незаконно пытался ввезти в Грузию 40 тысяч долларов

19:24 07.09.2021 (обновлено: 19:57 07.09.2021)
324
© Pixabay / pasja1000Доллары
Доллары - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Pixabay / pasja1000
Инцидент произошел на западе Грузии, в Кутаисском международном аэропорту
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В результате досмотра багажа гражданина Казахстана в Кутаисском международном аэропорту сотрудники таможенной службы пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Грузии 40 тысяч долларов, сообщает служба доходов.
В соответствии с грузинским таможенным кодексом, гражданин, нарушивший закон, оштрафован на 12,5 тысячи лари, что составляет 10% от суммы, которую он пытался незаконно ввезти.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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