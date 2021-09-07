https://sputnik-georgia.ru/20210907/gruzinskie-fermery-zarabotali-do-13-millionov-lari-na-pobitom-gradom-vinograde-259401126.html

Грузинские фермеры заработали до 13 миллионов лари на побитом градом винограде

Грузинские фермеры заработали до 13 миллионов лари на побитом градом винограде

Сильный град и ветер в конце августа повредили в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели более 4 тысяч гектаров виноградников 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T20:44+0400

2021-09-07T20:44+0400

2021-09-07T20:44+0400

экономика

новости

грузия

виноделие

вино и виноделие грузии

виноград

фермеры

ртвели 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1d/249576227_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_c34a6a2b4fd183dcfed376fa4a4dcb9f.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Винзаводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до 15 тысяч тонн побитого градом винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина.По данным на 7 августа, фермеры полностью реализовали поврежденный виноград, заработав до 13 миллионов лари.26 августа сильный град и ветер повредили в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели 4 600 гектаров виноградников. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% в зависимости от локации.2 сентября град в Кварели и Телави повторился и повредил еще 180 гектаров виноградников. Побитый градом виноград также примет госпредприятие "Компания управления урожаем".По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого градом винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получают компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, виноделие, вино и виноделие грузии, виноград, фермеры, ртвели 2021