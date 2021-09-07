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Грузинские фермеры заработали до 13 миллионов лари на побитом градом винограде
Грузинские фермеры заработали до 13 миллионов лари на побитом градом винограде
Сильный град и ветер в конце августа повредили в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели более 4 тысяч гектаров виноградников 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T20:44+0400
2021-09-07T20:44+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Винзаводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до 15 тысяч тонн побитого градом винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина.По данным на 7 августа, фермеры полностью реализовали поврежденный виноград, заработав до 13 миллионов лари.26 августа сильный град и ветер повредили в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели 4 600 гектаров виноградников. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% в зависимости от локации.2 сентября град в Кварели и Телави повторился и повредил еще 180 гектаров виноградников. Побитый градом виноград также примет госпредприятие "Компания управления урожаем".По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого градом винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получают компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, виноделие, вино и виноделие грузии, виноград, фермеры, ртвели 2021

Грузинские фермеры заработали до 13 миллионов лари на побитом градом винограде

20:44 07.09.2021
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© Sputnik / STRINGER Сбор урожая винограда - ртвели в регионе Кахети
Сбор урожая винограда - ртвели в регионе Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / STRINGER
Сильный град и ветер в конце августа повредили в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели более 4 тысяч гектаров виноградников
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Винзаводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до 15 тысяч тонн побитого градом винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина.
По данным на 7 августа, фермеры полностью реализовали поврежденный виноград, заработав до 13 миллионов лари.
26 августа сильный град и ветер повредили в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели 4 600 гектаров виноградников. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% в зависимости от локации.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПразднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
2 сентября град в Кварели и Телави повторился и повредил еще 180 гектаров виноградников. Побитый градом виноград также примет госпредприятие "Компания управления урожаем".
По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого градом винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.
Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получают компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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