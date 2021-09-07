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Грузинского боксера досрочно выпускают из тюрьмы в США за хорошее поведение
Грузинского боксера досрочно выпускают из тюрьмы в США за хорошее поведение
По словам спортсмена, он собирается продолжить карьеру и выиграть недостающие пояса 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T09:36+0400
2021-09-07T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинский боксер Автандил Хурцидзе, приговоренный судом Нью-Йорка к десяти годам лишения свободы в сентябре 2018 года, выйдет на свободу досрочно 14 сентября. Об этом осужденный написал на своей странице в Facebook.Хурцидзе пишет, что его досрочно освободили за хорошее поведение и дисциплину. По его словам, он собирается продолжить карьеру и выиграть недостающие пояса."Приветствую фанатов, друзей, родственников. Хочу сообщить вам и порадовать, что 14 сентября отметим день моей свободы. Свобода именно такая, каков я сам. Я выхожу с полным усердием и подготовкой, чтобы завершить свою карьеру, в случае, если завладею всего несколькими поясами, которых не достает", – написал Хурцидзе.Напомним, Автандил Хурцидзе был задержан 8 июня 2017 года в ходе масштабной спецоперации в США. Из 33 задержанных 15 были грузинами. Членам преступной группы были предъявлены обвинения в таких преступлениях, как контрабанда, рэкет, незаконные азартные игры, вымогательство, мошенничество и финансовые махинации. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, спорт, происшествия, новости, грузия, сша, автандил хурцидзе, бокс

Грузинского боксера досрочно выпускают из тюрьмы в США за хорошее поведение

09:36 07.09.2021
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© FB / Avtandil KhurtsidzeАвтандил Хурцидзе
Автандил Хурцидзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© FB / Avtandil Khurtsidze
По словам спортсмена, он собирается продолжить карьеру и выиграть недостающие пояса
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинский боксер Автандил Хурцидзе, приговоренный судом Нью-Йорка к десяти годам лишения свободы в сентябре 2018 года, выйдет на свободу досрочно 14 сентября. Об этом осужденный написал на своей странице в Facebook.
Хурцидзе пишет, что его досрочно освободили за хорошее поведение и дисциплину. По его словам, он собирается продолжить карьеру и выиграть недостающие пояса.
© AP Photo / Francois MoriАвтандил Хурцидзе (справа) после боя с Хасаном Н'Дамом в Париже
Автандил Хурцидзе (справа) после боя с Хасаном Н'Дамом в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
Автандил Хурцидзе (справа) после боя с Хасаном Н'Дамом в Париже
© AP Photo / Francois Mori
"Приветствую фанатов, друзей, родственников. Хочу сообщить вам и порадовать, что 14 сентября отметим день моей свободы. Свобода именно такая, каков я сам. Я выхожу с полным усердием и подготовкой, чтобы завершить свою карьеру, в случае, если завладею всего несколькими поясами, которых не достает", – написал Хурцидзе.
По словам боксера, в тюрьме у него были прекрасные условия для тренировок, о которых на родине он и мечтать не мог. Грузинский спортсмен также поблагодарил своих адвокатов.
Напомним, Автандил Хурцидзе был задержан 8 июня 2017 года в ходе масштабной спецоперации в США. Из 33 задержанных 15 были грузинами. Членам преступной группы были предъявлены обвинения в таких преступлениях, как контрабанда, рэкет, незаконные азартные игры, вымогательство, мошенничество и финансовые махинации. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы.
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