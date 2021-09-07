https://sputnik-georgia.ru/20210907/kakogo-chisla-evreyskiy-sudnyy-den-ili-yom-kippur-v-2021-259391507.html

Какого числа еврейский Судный день или Йом Киппур в 2021?

Какого числа еврейский Судный день или Йом Киппур в 2021?

Йом Киппур или еврейский Судный день – иудеи во всем мире отмечают десятого числа месяца Тишрей, первого месяца еврейского календаря 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T16:28+0400

2021-09-07T16:28+0400

2021-09-07T16:28+0400

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В 2021 году Йом Киппур выпадает на 16 сентября, но как и все еврейские торжества, его начинают праздновать накануне с заходом солнца.Йом Киппур - самый важный праздник в иудаизме, согласно преданию, в этот день верующим отпускаются грехи и утверждается приговор, вынесенный каждому Всевышним на предстоящие 12 месяцев.Йом КиппурЭто день поста, завершающий "десять дней покаяния" - их отсчет ведется от еврейского Нового года — Рош ха-Шана, наступивший в 2021-м 7 сентября.В праздник вспоминают события, произошедшие 33 века назад, во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. В те далекие времена евреи, создав золотого идола и поклоняясь ему, разгневали Всевышнего, который хотел истребить весь народ и создать новый от Моисея.Бог, по просьбе Моисея, простил своему народу и дал ему новые Скрижали Завета (две каменные плиты, на которых были высечены Десять заповедей). С тех пор десятый день месяца Тишрей стал днем прощения.Тора называет Йом Киппур субботой суббот и, чтобы прийти к Судному дню внутренне подготовленными, евреи, забывая о земных делах, посвящают себя полностью искуплению и очищению от совершенных грехов.В Йом Киппур все евреи облачаются в белое - символ чистоты - и постятся примерно 25 часов. В пост, который начинается накануне Судного дня за полчаса до захода солнца и заканчивается через сутки с наступлением вечера, отказываются полностью от еды и питья.От поста освобождаются беременные женщины, больные и дети до 12-13 лет.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников