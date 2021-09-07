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Какого числа еврейский Судный день или Йом Киппур в 2021?
Какого числа еврейский Судный день или Йом Киппур в 2021?
Йом Киппур или еврейский Судный день – иудеи во всем мире отмечают десятого числа месяца Тишрей, первого месяца еврейского календаря 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T16:28+0400
2021-09-07T16:28+0400
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В 2021 году Йом Киппур выпадает на 16 сентября, но как и все еврейские торжества, его начинают праздновать накануне с заходом солнца.Йом Киппур - самый важный праздник в иудаизме, согласно преданию, в этот день верующим отпускаются грехи и утверждается приговор, вынесенный каждому Всевышним на предстоящие 12 месяцев.Йом КиппурЭто день поста, завершающий "десять дней покаяния" - их отсчет ведется от еврейского Нового года — Рош ха-Шана, наступивший в 2021-м 7 сентября.В праздник вспоминают события, произошедшие 33 века назад, во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. В те далекие времена евреи, создав золотого идола и поклоняясь ему, разгневали Всевышнего, который хотел истребить весь народ и создать новый от Моисея.Бог, по просьбе Моисея, простил своему народу и дал ему новые Скрижали Завета (две каменные плиты, на которых были высечены Десять заповедей). С тех пор десятый день месяца Тишрей стал днем прощения.Тора называет Йом Киппур субботой суббот и, чтобы прийти к Судному дню внутренне подготовленными, евреи, забывая о земных делах, посвящают себя полностью искуплению и очищению от совершенных грехов.В Йом Киппур все евреи облачаются в белое - символ чистоты - и постятся примерно 25 часов. В пост, который начинается накануне Судного дня за полчаса до захода солнца и заканчивается через сутки с наступлением вечера, отказываются полностью от еды и питья.От поста освобождаются беременные женщины, больные и дети до 12-13 лет.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какого числа еврейский Судный день или Йом Киппур в 2021?

16:28 07.09.2021
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© photo: Sputnik / Oleg Lastochkin / Перейти в фотобанкТуристы и верующие на горе Моисея
Туристы и верующие на горе Моисея - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Oleg Lastochkin
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Йом Киппур или еврейский Судный день – иудеи во всем мире отмечают десятого числа месяца Тишрей, первого месяца еврейского календаря
В 2021 году Йом Киппур выпадает на 16 сентября, но как и все еврейские торжества, его начинают праздновать накануне с заходом солнца.
Йом Киппур - самый важный праздник в иудаизме, согласно преданию, в этот день верующим отпускаются грехи и утверждается приговор, вынесенный каждому Всевышним на предстоящие 12 месяцев.

Йом Киппур

Это день поста, завершающий "десять дней покаяния" - их отсчет ведется от еврейского Нового года — Рош ха-Шана, наступивший в 2021-м 7 сентября.
В праздник вспоминают события, произошедшие 33 века назад, во время пребывания еврейского народа в Синайской пустыне. В те далекие времена евреи, создав золотого идола и поклоняясь ему, разгневали Всевышнего, который хотел истребить весь народ и создать новый от Моисея.
Бог, по просьбе Моисея, простил своему народу и дал ему новые Скрижали Завета (две каменные плиты, на которых были высечены Десять заповедей). С тех пор десятый день месяца Тишрей стал днем прощения.
© Sputnik / Alexander ImedashviliСинагога в столице Грузии
Синагога в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Синагога в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тора называет Йом Киппур субботой суббот и, чтобы прийти к Судному дню внутренне подготовленными, евреи, забывая о земных делах, посвящают себя полностью искуплению и очищению от совершенных грехов.
В Йом Киппур все евреи облачаются в белое - символ чистоты - и постятся примерно 25 часов. В пост, который начинается накануне Судного дня за полчаса до захода солнца и заканчивается через сутки с наступлением вечера, отказываются полностью от еды и питья.
От поста освобождаются беременные женщины, больные и дети до 12-13 лет.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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