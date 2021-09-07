https://sputnik-georgia.ru/20210907/kto-finansiruet-partiyu-gakhariya-otvet-eks-premera-gruzii-259376714.html

Кто финансирует партию Гахария? Ответ экс-премьера Грузии

Кто финансирует партию Гахария? Ответ экс-премьера Грузии

Гахария заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" делает все для того, чтобы блокировать финансирование его партии 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T11:31+0400

2021-09-07T11:31+0400

2021-09-07T11:31+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

тбилиси

каха каладзе

ника мелия

георгий гахария

местные выборы

выборы

партия "для грузии"

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Экс-премьер Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария назвал источник финансирования свой новой политической команды.Партия "Для Грузии" появилась в июне. Она была создана одним из самых популярных премьеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгием Гахария, который решил уйти в оппозицию. Новая сила сразу завоевала симпатии населения и теперь, по итогам большинства опросов, занимает третье место в рейтинге.Согласно информации, опубликованной на сайте Службы государственного аудита, "Грузинская мечта " лидирует по количеству пожертвований среди политических партий. Только в период со 2 по 22 августа 2021 года включительно на счет партии поступило более 4 миллионов лари (примерно 1,3 миллиона долларов).На втором месте по количеству пожертвований – партия Гахария. За указанный период оппозиционной партии было пожертвовано 220,3 тысячи лари (75,2 тысячи долларов). Далее следует бывшая правящая партия "Единое национальное движение". За 20 дней партия получила 57,8 тысячи лари (18,6 тысячи долларов).Согласно последним опросам, эти три партии являются лидерами рейтингов.На прошлой неделе стало известно о намерении Гахария баллотироваться на пост мэра Тбилиси. Его основными конкурентами на выборах будут действующий мэр столицы Каха Каладзе, который баллотируется на второй срок от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". А также лидер "Единого национального движения" Ника Мелия – кандидат от нескольких оппозиционных партий.Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Для победы кандидаты должны набрать не менее 50% голосов избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, тбилиси, каха каладзе, ника мелия, георгий гахария, местные выборы, выборы, партия "для грузии"