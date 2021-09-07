Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210907/lavrov-stal-geroem-novogo-fleshmoba-v-seti-259405428.html
Лавров стал героем нового флешмоба в Сети
Лавров стал героем нового флешмоба в Сети
Глава внешнеполитического ведомства стал героем нового флешмоба #ПомахалМне в соцсетях 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T23:23+0400
2021-09-07T23:23+0400
россия
новости
позитив
лавров
флешмоб
новости из россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252613821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65b7ac7f30f57a0ecebcaaf6499da3b0.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне, пишет РИА Новости.Пользователи, чтобы принять в участие в этом флешмобе, используют старую запись с участием министра, на котором он кому-то машет рукой и шлет воздушный поцелуй, и монтируют к нему видео с собственным участием. Далее результат размещают в соцсетях с тегом #ПомахалМне. Подобные посты можно найти на всех основных платформах.Любопытно, что за основу флешмоба взяли видео 2015 года с саммита БРИКС. Представитель МИД Мария Захарова тогда объяснила, что воздушный поцелуй Сергея Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/12/252613821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3bf86d97882c34355b46b2a2864bfd10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, позитив, лавров, флешмоб, новости из россии

Лавров стал героем нового флешмоба в Сети

23:23 07.09.2021
41
© photo : пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo : пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Глава внешнеполитического ведомства стал героем нового флешмоба #ПомахалМне в соцсетях
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне, пишет РИА Новости.
Пользователи, чтобы принять в участие в этом флешмобе, используют старую запись с участием министра, на котором он кому-то машет рукой и шлет воздушный поцелуй, и монтируют к нему видео с собственным участием.
 
Далее результат размещают в соцсетях с тегом #ПомахалМне. Подобные посты можно найти на всех основных платформах.
Любопытно, что за основу флешмоба взяли видео 2015 года с саммита БРИКС. Представитель МИД Мария Захарова тогда объяснила, что воздушный поцелуй Сергея Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:23Лавров стал героем нового флешмоба в Сети
23:03Парламент Грузии принял новый проект поправок в Конституцию
22:46Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без газа почти на двое суток
22:22Все штрафы списаны: парламент Грузии принял закон об амнистии ковид-нарушений
21:46Экс-министра обороны Грузии приговорили заочно к пяти годам тюрьмы
21:21Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ
21:00Грузинская тюрьма или украинская свобода – что лучше для Саакашвили?
20:44Грузинские фермеры заработали до 13 миллионов лари на побитом градом винограде
19:43Парламент Грузии принял закон об амнистии, касающийся событий 20 июня
19:24Гражданин Казахстана незаконно пытался ввезти в Грузию 40 тысяч долларов
18:24Никол Пашинян посетит Грузию с рабочим визитом 8 сентября
17:41Победителей международного конкурса эссе "Джейран медиа" наградили в Тбилиси
17:30Битва за Тбилиси, или Выборы во время чумы
17:17"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные
16:46В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду
15:44Мобильная вакцинация!
15:41Учеба за партами в школах Грузии может начаться с 4 октября
15:36Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
15:21В Батуми протестуют водители-дальнобойщики
15:05В Грузии проходит онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских