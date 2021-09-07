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Лавров стал героем нового флешмоба в Сети
Лавров стал героем нового флешмоба в Сети
Глава внешнеполитического ведомства стал героем нового флешмоба #ПомахалМне в соцсетях 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T23:23+0400
2021-09-07T23:23+0400
2021-09-07T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне, пишет РИА Новости.Пользователи, чтобы принять в участие в этом флешмобе, используют старую запись с участием министра, на котором он кому-то машет рукой и шлет воздушный поцелуй, и монтируют к нему видео с собственным участием. Далее результат размещают в соцсетях с тегом #ПомахалМне. Подобные посты можно найти на всех основных платформах.Любопытно, что за основу флешмоба взяли видео 2015 года с саммита БРИКС. Представитель МИД Мария Захарова тогда объяснила, что воздушный поцелуй Сергея Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, позитив, лавров, флешмоб, новости из россии
Лавров стал героем нового флешмоба в Сети
Глава внешнеполитического ведомства стал героем нового флешмоба #ПомахалМне в соцсетях
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне, пишет РИА Новости
.
Пользователи, чтобы принять в участие в этом флешмобе, используют старую запись с участием министра, на котором он кому-то машет рукой и шлет воздушный поцелуй, и монтируют к нему видео с собственным участием.
Далее результат размещают в соцсетях с тегом #ПомахалМне. Подобные посты можно найти на всех основных платформах.
Любопытно, что за основу флешмоба взяли видео 2015 года с саммита БРИКС. Представитель МИД Мария Захарова тогда объяснила, что воздушный поцелуй Сергея Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.