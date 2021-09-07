https://sputnik-georgia.ru/20210907/muzh-otsenil-regina-todorenko-smenila-imidzh-i-stala-blondinkoy--259385471.html

Муж оценил! Регина Тодоренко сменила имидж и стала блондинкой

Муж оценил! Регина Тодоренко сменила имидж и стала блондинкой

Избранник ведущей – музыкант Влад Топалов не стал скрывать своих эмоций и высказался насчет преображения возлюбленной 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T14:02+0400

2021-09-07T14:02+0400

2021-09-07T14:02+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

регина тодоренко

шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Российская телезвезда Регина Тодоренко сменила имидж: неожиданное преображение звезды оценил муж артистки – певец и музыкант Влад Топалов. Тодоренко и Топалов поженились осенью 2018 года, а уже в декабре на свет появился их сын Майкл. Сейчас звезда "Орла и Решки" и экс-солист группы Smash! часто делятся совместными фотографиями и видео с малышом, а также перекидываются комментариями в Сети. Недавно Тодоренко решилась на смену имиджа и поделилась результатами в Instagram. Тодоренко вернулась к образу блондинки и произвела фурор среди подписчиков. К восторженным комментариям фанатов присоединился и муж звезды. "Снова блонд, как и четыре года назад. Вдруг захотелось освежиться, но, думаю, что ненадолго", – написала ведущая и спросила у фанатов, с каким цветом волос она выглядит лучше всего. Одним из первых на вопрос ответил Топалов. Певец дал понять, что ему нравится блондинка Тодоренко. Все сошлись во мнении, что Регина выглядит ярче и привлекательнее в таком образе. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

регина тодоренко, шоу-бизнес