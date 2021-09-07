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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/muzh-otsenil-regina-todorenko-smenila-imidzh-i-stala-blondinkoy--259385471.html
Муж оценил! Регина Тодоренко сменила имидж и стала блондинкой
Муж оценил! Регина Тодоренко сменила имидж и стала блондинкой
Избранник ведущей – музыкант Влад Топалов не стал скрывать своих эмоций и высказался насчет преображения возлюбленной 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T14:02+0400
2021-09-07T14:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
регина тодоренко
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Российская телезвезда Регина Тодоренко сменила имидж: неожиданное преображение звезды оценил муж артистки – певец и музыкант Влад Топалов. Тодоренко и Топалов поженились осенью 2018 года, а уже в декабре на свет появился их сын Майкл. Сейчас звезда "Орла и Решки" и экс-солист группы Smash! часто делятся совместными фотографиями и видео с малышом, а также перекидываются комментариями в Сети. Недавно Тодоренко решилась на смену имиджа и поделилась результатами в Instagram. Тодоренко вернулась к образу блондинки и произвела фурор среди подписчиков. К восторженным комментариям фанатов присоединился и муж звезды. "Снова блонд, как и четыре года назад. Вдруг захотелось освежиться, но, думаю, что ненадолго", – написала ведущая и спросила у фанатов, с каким цветом волос она выглядит лучше всего. Одним из первых на вопрос ответил Топалов. Певец дал понять, что ему нравится блондинка Тодоренко. Все сошлись во мнении, что Регина выглядит ярче и привлекательнее в таком образе. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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регина тодоренко, шоу-бизнес

Муж оценил! Регина Тодоренко сменила имидж и стала блондинкой

14:02 07.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкТелеведущая Регина Тодоренко
Телеведущая Регина Тодоренко - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Избранник ведущей – музыкант Влад Топалов не стал скрывать своих эмоций и высказался насчет преображения возлюбленной
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Российская телезвезда Регина Тодоренко сменила имидж: неожиданное преображение звезды оценил муж артистки – певец и музыкант Влад Топалов.
Тодоренко и Топалов поженились осенью 2018 года, а уже в декабре на свет появился их сын Майкл. Сейчас звезда "Орла и Решки" и экс-солист группы Smash! часто делятся совместными фотографиями и видео с малышом, а также перекидываются комментариями в Сети.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкТелеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко
Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Недавно Тодоренко решилась на смену имиджа и поделилась результатами в Instagram. Тодоренко вернулась к образу блондинки и произвела фурор среди подписчиков. К восторженным комментариям фанатов присоединился и муж звезды.
"Снова блонд, как и четыре года назад. Вдруг захотелось освежиться, но, думаю, что ненадолго", – написала ведущая и спросила у фанатов, с каким цветом волос она выглядит лучше всего.
Одним из первых на вопрос ответил Топалов. Певец дал понять, что ему нравится блондинка Тодоренко.

"Наконец-то. Надолго", – написал музыкант, после чего его сторону заняли многие фанаты.

Все сошлись во мнении, что Регина выглядит ярче и привлекательнее в таком образе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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