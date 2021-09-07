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Муж оценил! Регина Тодоренко сменила имидж и стала блондинкой
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Избранник ведущей – музыкант Влад Топалов не стал скрывать своих эмоций и высказался насчет преображения возлюбленной
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Российская телезвезда Регина Тодоренко сменила имидж: неожиданное преображение звезды оценил муж артистки – певец и музыкант Влад Топалов.
Тодоренко и Топалов поженились осенью 2018 года, а уже в декабре на свет появился их сын Майкл. Сейчас звезда "Орла и Решки" и экс-солист группы Smash! часто делятся совместными фотографиями и видео с малышом, а также перекидываются комментариями в Сети.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкТелеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко
Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Недавно Тодоренко решилась на смену имиджа и поделилась результатами в Instagram. Тодоренко вернулась к образу блондинки и произвела фурор среди подписчиков. К восторженным комментариям фанатов присоединился и муж звезды.
"Снова блонд, как и четыре года назад. Вдруг захотелось освежиться, но, думаю, что ненадолго", – написала ведущая и спросила у фанатов, с каким цветом волос она выглядит лучше всего.
Одним из первых на вопрос ответил Топалов. Певец дал понять, что ему нравится блондинка Тодоренко.
"Наконец-то. Надолго", – написал музыкант, после чего его сторону заняли многие фанаты.
Все сошлись во мнении, что Регина выглядит ярче и привлекательнее в таком образе.
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