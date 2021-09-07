Не стало "Профессионала": умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
Один из самых узнаваемых актеров французского кинематографа, Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье скульптора
Один из самых узнаваемых актеров французского кинематографа, Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье скульптора
Некоторое время будущая звезда французского кино выбирала между профессиями спортсмена и артиста – победила тяга к актерству
Некоторое время будущая звезда французского кино выбирала между профессиями спортсмена и артиста – победила тяга к актерству
Хорошая физическая форма стала отличным подспорьем в кинокарьере артиста
Хорошая физическая форма стала отличным подспорьем в кинокарьере артиста
Актерское образование Бельмондо получил в Высшей национальной консерватории драматического искусства в Париже
Актерское образование Бельмондо получил в Высшей национальной консерватории драматического искусства в Париже
Кинодебют Бельмондо состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но эпизоды с его участием в окончательный вариант картины не попали – они были вырезаны при монтаже
Кинодебют Бельмондо состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но эпизоды с его участием в окончательный вариант картины не попали – они были вырезаны при монтаже
Особую популярность артисту принесли картины "На последнем дыхании", "Профессионал", "Ас из асов", "Одиночка" и "Неисправимый". На фото: Бельмондо и его супруга Натти
Особую популярность артисту принесли картины "На последнем дыхании", "Профессионал", "Ас из асов", "Одиночка" и "Неисправимый". На фото: Бельмондо и его супруга Натти
За свою творческую карьеру Бельмондо сыграл почти в сотне фильмов. На фото: Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс в аэропорту Ниццы, 1968
За свою творческую карьеру Бельмондо сыграл почти в сотне фильмов. На фото: Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс в аэропорту Ниццы, 1968
В театральном репертуаре Бельмондо - более 30 пьес, включая классические произведения Шекспира и Мольера
В театральном репертуаре Бельмондо - более 30 пьес, включая классические произведения Шекспира и Мольера
Кинокарьеру Бельмондо называют одной из самых коммерчески успешных во Франции. На фото: Бельмондо с книгой о себе
Кинокарьеру Бельмондо называют одной из самых коммерчески успешных во Франции. На фото: Бельмондо с книгой о себе
Бельмондо создал образ бунтаря с неотразимой улыбкой
Бельмондо создал образ бунтаря с неотразимой улыбкой
Чаще всего играл характерных персонажей в комедиях и боевиках
Чаще всего играл характерных персонажей в комедиях и боевиках
Артист был дважды женат и отметился громкими служебными романами
Артист был дважды женат и отметился громкими служебными романами
Бельмондо удостоен не только значимых профессиональных премий (в том числе Золотой пальмовой ветви Канн), но и целого ряда государственных наград
Бельмондо удостоен не только значимых профессиональных премий (в том числе Золотой пальмовой ветви Канн), но и целого ряда государственных наград
В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и объявил об уходе из кино, однако в 2008 вернулся, чтобы в возрасте 75 лет сняться в картине "Человек и его собака". На фото: Жан-Поль Бельмондо и Софи Марсо
В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и объявил об уходе из кино, однако в 2008 вернулся, чтобы в возрасте 75 лет сняться в картине "Человек и его собака". На фото: Жан-Поль Бельмондо и Софи Марсо