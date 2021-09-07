Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210907/ne-stalo-professionala-umer-frantsuzskiy-akter-zhan-pol-belmondo-259374771.html
Не стало "Профессионала": умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
Не стало "Профессионала": умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
О печальном известии сообщили 6 сентября: в возрасте 88 лет ушел из жизни Жан-Поль Бельмондо. Смотрите в фотоленте Sputnik архивные снимки выдающегося актера 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T09:58+0400
2021-09-07T09:58+0400
фотоленты
мультимедиа
новости в фотографиях
кино
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259374256_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_20448c499554772863b1fe6dd350c511.jpg
Когда он пришел в кино, ему прочили амплуа негодяя. Говорили, что роль героя актеру с такой внешностью не по зубам. Однако, фильмография далеко не писаного красавца оказалась богатой и разнообразной. На его счету - около ста кинолент и масса блестяще сыгранных главных ролей. Не говоря о том, что с ума по нему сходили самые красивые женщины мира.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259374256_0:0:2480:1860_1920x0_80_0_0_71f54f83f568b7d885a7b348f1d81eaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, кино, шоу-бизнес, фото

Не стало "Профессионала": умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

09:58 07.09.2021
144
О печальном известии сообщили 6 сентября: в возрасте 88 лет ушел из жизни Жан-Поль Бельмондо. Смотрите в фотоленте Sputnik архивные снимки выдающегося актера
Когда он пришел в кино, ему прочили амплуа негодяя. Говорили, что роль героя актеру с такой внешностью не по зубам. Однако, фильмография далеко не писаного красавца оказалась богатой и разнообразной.
На его счету - около ста кинолент и масса блестяще сыгранных главных ролей. Не говоря о том, что с ума по нему сходили самые красивые женщины мира.
© AFP / Joel Saget

Один из самых узнаваемых актеров французского кинематографа, Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье скульптора

Один из самых узнаваемых актеров французского кинематографа, Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье скульптора - Sputnik Грузия
1/14
© AFP / Joel Saget

Один из самых узнаваемых актеров французского кинематографа, Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье скульптора

© AP Photo / Jacques Marqueton

Некоторое время будущая звезда французского кино выбирала между профессиями спортсмена и артиста – победила тяга к актерству

Некоторое время будущая звезда французского кино выбирала между профессиями спортсмена и артиста – победила тяга к актерству - Sputnik Грузия
2/14
© AP Photo / Jacques Marqueton

Некоторое время будущая звезда французского кино выбирала между профессиями спортсмена и артиста – победила тяга к актерству

© AFP

Хорошая физическая форма стала отличным подспорьем в кинокарьере артиста

Хорошая физическая форма стала отличным подспорьем в кинокарьере артиста - Sputnik Грузия
3/14
© AFP

Хорошая физическая форма стала отличным подспорьем в кинокарьере артиста

© AFP

Актерское образование Бельмондо получил в Высшей национальной консерватории драматического искусства в Париже

Актерское образование Бельмондо получил в Высшей национальной консерватории драматического искусства в Париже - Sputnik Грузия
4/14
© AFP

Актерское образование Бельмондо получил в Высшей национальной консерватории драматического искусства в Париже

© AFP / Stringer

Кинодебют Бельмондо состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но эпизоды с его участием в окончательный вариант картины не попали – они были вырезаны при монтаже

Кинодебют Бельмондо состоялся в 1957 году в фильме &quot;Мольер&quot;, но эпизоды с его участием в окончательный вариант картины не попали – они были вырезаны при монтаже - Sputnik Грузия
5/14
© AFP / Stringer

Кинодебют Бельмондо состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", но эпизоды с его участием в окончательный вариант картины не попали – они были вырезаны при монтаже

© AFP / Jean-Pierre Muller

Особую популярность артисту принесли картины "На последнем дыхании", "Профессионал", "Ас из асов", "Одиночка" и "Неисправимый". На фото: Бельмондо и его супруга Натти

Особую популярность артисту принесли картины &quot;На последнем дыхании&quot;, &quot;Профессионал&quot;, &quot;Ас из асов&quot;, &quot;Одиночка&quot; и &quot;Неисправимый&quot;. На фото: Бельмондо и его супруга Натти - Sputnik Грузия
6/14
© AFP / Jean-Pierre Muller

Особую популярность артисту принесли картины "На последнем дыхании", "Профессионал", "Ас из асов", "Одиночка" и "Неисправимый". На фото: Бельмондо и его супруга Натти

© AFP

За свою творческую карьеру Бельмондо сыграл почти в сотне фильмов. На фото: Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс в аэропорту Ниццы, 1968

За свою творческую карьеру Бельмондо сыграл почти в сотне фильмов. На фото: Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс в аэропорту Ниццы, 1968 - Sputnik Грузия
7/14
© AFP

За свою творческую карьеру Бельмондо сыграл почти в сотне фильмов. На фото: Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс в аэропорту Ниццы, 1968

© photo: Sputnik / Igor Russak / Перейти в фотобанк

В театральном репертуаре Бельмондо - более 30 пьес, включая классические произведения Шекспира и Мольера

В театральном репертуаре Бельмондо - более 30 пьес, включая классические произведения Шекспира и Мольера - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Igor Russak
/
Перейти в фотобанк

В театральном репертуаре Бельмондо - более 30 пьес, включая классические произведения Шекспира и Мольера

© AFP / Vincent Amalvy

Кинокарьеру Бельмондо называют одной из самых коммерчески успешных во Франции. На фото: Бельмондо с книгой о себе

Кинокарьеру Бельмондо называют одной из самых коммерчески успешных во Франции. На фото: Бельмондо с книгой о себе - Sputnik Грузия
9/14
© AFP / Vincent Amalvy

Кинокарьеру Бельмондо называют одной из самых коммерчески успешных во Франции. На фото: Бельмондо с книгой о себе

© AFP / Valery Hache

Бельмондо создал образ бунтаря с неотразимой улыбкой

Бельмондо создал образ бунтаря с неотразимой улыбкой - Sputnik Грузия
10/14
© AFP / Valery Hache

Бельмондо создал образ бунтаря с неотразимой улыбкой

© AFP / Ralph Gatti

Чаще всего играл характерных персонажей в комедиях и боевиках

Чаще всего играл характерных персонажей в комедиях и боевиках - Sputnik Грузия
11/14
© AFP / Ralph Gatti

Чаще всего играл характерных персонажей в комедиях и боевиках

© AFP

Артист был дважды женат и отметился громкими служебными романами

Артист был дважды женат и отметился громкими служебными романами - Sputnik Грузия
12/14
© AFP

Артист был дважды женат и отметился громкими служебными романами

© AP Photo

Бельмондо удостоен не только значимых профессиональных премий (в том числе Золотой пальмовой ветви Канн), но и целого ряда государственных наград

Бельмондо удостоен не только значимых профессиональных премий (в том числе Золотой пальмовой ветви Канн), но и целого ряда государственных наград - Sputnik Грузия
13/14
© AP Photo

Бельмондо удостоен не только значимых профессиональных премий (в том числе Золотой пальмовой ветви Канн), но и целого ряда государственных наград

© AFP / Tiziana Fabi

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и объявил об уходе из кино, однако в 2008 вернулся, чтобы в возрасте 75 лет сняться в картине "Человек и его собака". На фото: Жан-Поль Бельмондо и Софи Марсо

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и объявил об уходе из кино, однако в 2008 вернулся, чтобы в возрасте 75 лет сняться в картине &quot;Человек и его собака&quot;. На фото: Жан-Поль Бельмондо и Софи Марсо - Sputnik Грузия
14/14
© AFP / Tiziana Fabi

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и объявил об уходе из кино, однако в 2008 вернулся, чтобы в возрасте 75 лет сняться в картине "Человек и его собака". На фото: Жан-Поль Бельмондо и Софи Марсо

000010
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:47Сборная Грузии по футболу несет потери перед тест-матчем с Болгарией
11:31Кто финансирует партию Гахария? Ответ экс-премьера Грузии
11:14Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1965
10:39Амнистия ковид-нарушений в Грузии: депутаты проголосует за инициативу
10:24Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии
10:19Спецоперация в Тбилиси: идет облава на наркоторговцев
10:08Столкновения талибов с женщинами в Кабуле – видео
10:08Пропавшего мужчину на востоке Грузии нашли через два месяца мертвым
09:58Не стало "Профессионала": умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
09:52Гороскоп на сегодня 8 сентября 2021 по знакам зодиака
09:36Грузинского боксера досрочно выпускают из тюрьмы в США за хорошее поведение
09:20Курс лари на вторник – 3,1132 GEL/$1
09:10Забор-убийца: первые жертвы на белорусско-литовской границе
09:01Парламент Грузии открывает осеннюю сессию
08:33Быстро и точно определяет антиген COVID-19 у человека прибор, разработанный в России
08:31"Это была часть моей жизни..." – Делон о смерти Бельмондо
08:02Процесс мониторинга строительства Намахвани ГЭС продолжается
07:32В Кахети переработано до 47 тысяч тонн винограда
07:01С будущего года регистрация мопедов станет обязательной в Грузии