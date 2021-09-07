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Не стало "Профессионала": умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

Не стало "Профессионала": умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

О печальном известии сообщили 6 сентября: в возрасте 88 лет ушел из жизни Жан-Поль Бельмондо. Смотрите в фотоленте Sputnik архивные снимки выдающегося актера 07.09.2021, Sputnik Грузия

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2021-09-07T09:58+0400

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Когда он пришел в кино, ему прочили амплуа негодяя. Говорили, что роль героя актеру с такой внешностью не по зубам. Однако, фильмография далеко не писаного красавца оказалась богатой и разнообразной. На его счету - около ста кинолент и масса блестяще сыгранных главных ролей. Не говоря о том, что с ума по нему сходили самые красивые женщины мира.

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