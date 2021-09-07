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Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без газа почти на двое суток

Несколько тысяч жителей Тбилиси останутся без газа почти на двое суток

Отключение связано с переключением на новый газопровод на дороге в районе Вашлиджвари 07.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Более пяти тысяч абонентов в Тбилиси останутся без газа с 8 сентября почти на двое суток, сообщает газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи".По данным газораспределительной компании, отключение связано с переключением на новый газопровод на дороге в районе Вашлиджвари. Проведение работ заказала компания "Лиси Лейк Девелопмент".Как сообщает "Тбилиси Энерджи", отключение произойдет в 18:00 8 сентября, а подача газа будет поэтапно возобновлена с 10:00 до 19:00 10 сентября.Подача газа будет прекращена для части жителей района Сабуртало, в частности, жителям площади Гагарина и прилегающих к ней улиц, абонентам в Дигоми – поселение Вашлиджвари, проспект Маршала Геловани, Сараджишвили, Годзиашвили, плато Нуцубидз , жителям комплекса ООО "Лиси Веранда" и прилегающей к озеру территории.С полным перечнем улиц, жители которых останутся без газа, можно ознакомиться на сайте компании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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