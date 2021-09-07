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Никол Пашинян посетит Грузию с рабочим визитом 8 сентября
Никол Пашинян посетит Грузию с рабочим визитом 8 сентября
Премьер-министр Армении проведет встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T18:24+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию 8 сентября с двухдневным рабочим визитом, сообщают в пресс-службе правительства.Официальная церемония встречи состоится в администрации правительства Грузии. В рамках визита Пашинян проведет встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили.Напомним, после "бархатной революции" этот визит Пашиняна в ранге премьера станет третьим официальным. Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.В 2020 году еще до начала пандемии в обеих странах с визитом отправился в соседнюю страну Пашинян. В мае 2021 года в Армению прибыл глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, армения, грузино-армянские отношения, никол пашинян, саломе зурабишвили

Никол Пашинян посетит Грузию с рабочим визитом 8 сентября

18:24 07.09.2021 (обновлено: 19:22 07.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander Astafiev / Перейти в фотобанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Astafiev
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Премьер-министр Армении проведет встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию 8 сентября с двухдневным рабочим визитом, сообщают в пресс-службе правительства.
Официальная церемония встречи состоится в администрации правительства Грузии. В рамках визита Пашинян проведет встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили.
Отмечается, что запланированы армяно-грузинские переговоры на высшем уровне, после чего премьер-министры Армении и Грузии выступят с заявлениями для СМИ. Кроме того, Никол Пашинян вместе с членами делегации возложит венок к Мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии.
Напомним, после "бархатной революции" этот визит Пашиняна в ранге премьера станет третьим официальным. Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
В 2020 году еще до начала пандемии в обеих странах с визитом отправился в соседнюю страну Пашинян. В мае 2021 года в Армению прибыл глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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