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Парламент Грузии принял новый проект поправок в Конституцию
Парламент Грузии принял новый проект поправок в Конституцию
Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5% 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T23:03+0400
2021-09-07T23:03+0400
2021-09-07T23:04+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении единогласно 126 голосами "за" принял проект поправок в Конституцию страны.Проект поправок был поставлен на голосование без пункта, предусматривающего избрание генерального прокурора 3/5 полного состава парламента.Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.Предметом дискуссии остаются правила избрания Генерального прокурора.Проект конституционных поправок является инициативой 91 депутата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, парламент грузии, конституция грузии
Парламент Грузии принял новый проект поправок в Конституцию
23:03 07.09.2021 (обновлено: 23:04 07.09.2021)
Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5%
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении единогласно 126 голосами "за" принял проект поправок в Конституцию страны.
Проект поправок был поставлен на голосование без пункта, предусматривающего избрание генерального прокурора 3/5 полного состава парламента.
Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.
Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.
Предметом дискуссии остаются правила избрания Генерального прокурора.
Проект конституционных поправок является инициативой 91 депутата.
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