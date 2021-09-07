https://sputnik-georgia.ru/20210907/parlament-gruzii-prinyal-novyy-proekt-popravok-v-konstitutsiyu-259400591.html

Парламент Грузии принял новый проект поправок в Конституцию

Парламент Грузии принял новый проект поправок в Конституцию

Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5% 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T23:03+0400

2021-09-07T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении единогласно 126 голосами "за" принял проект поправок в Конституцию страны.Проект поправок был поставлен на голосование без пункта, предусматривающего избрание генерального прокурора 3/5 полного состава парламента.Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.Предметом дискуссии остаются правила избрания Генерального прокурора.Проект конституционных поправок является инициативой 91 депутата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, парламент грузии, конституция грузии