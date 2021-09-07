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Парламент Грузии принял закон об амнистии, касающийся событий 20 июня
Парламент Грузии принял закон об амнистии, касающийся событий 20 июня
Парламент вернулся к рассмотрению законопроекта, разработанного "Грузинской мечтой", почти после трехмесячного перерыва 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T19:43+0400
2021-09-07T19:43+0400
общество
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парламент грузии
протесты в тбилиси: горячее лето 2019
амнистия
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял закон об амнистии, касающийся событий 20 июня 2019 года.Законопроект одобрили 79 депутатов, 15 проголосовали против.Парламент вернулся к рассмотрению законопроекта, разработанного "Грузинской мечтой", почти после трехмесячного перерыва.В версии документа, разработанного правящей партией, говорится, что под амнистию подпадают все лица, против которых были возбуждены уголовные дела в связи с акцией протеста перед парламентом 20 июня 2019 года.Единственным исключением станут те, чья вина попадает под определение пыток, нечеловеческого обращения и обращения, содержащего унижение чести и достоинства. Также под амнистию не попадут те, кто давал приказ о целенаправленной стрельбе, и те, кто выполнял такой приказ и умышленно нанес вред здоровью людей.Между тем оппозиция предлагала свой вариант законопроекта, согласно которому, амнистия должна коснутся только участников акций протеста, однако эту инициативу парламентское большинство отклонило.Этот закон важен для "Нацдвижения", так как ее председатель Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции и ему грозит до шести лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, парламент грузии, протесты в тбилиси: горячее лето 2019, амнистия

Парламент Грузии принял закон об амнистии, касающийся событий 20 июня

19:43 07.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии. Депутаты. Открытие осенней сессии
Парламент Грузии. Депутаты. Открытие осенней сессии - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Парламент вернулся к рассмотрению законопроекта, разработанного "Грузинской мечтой", почти после трехмесячного перерыва
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял закон об амнистии, касающийся событий 20 июня 2019 года.
Законопроект одобрили 79 депутатов, 15 проголосовали против.
Парламент вернулся к рассмотрению законопроекта, разработанного "Грузинской мечтой", почти после трехмесячного перерыва.
В версии документа, разработанного правящей партией, говорится, что под амнистию подпадают все лица, против которых были возбуждены уголовные дела в связи с акцией протеста перед парламентом 20 июня 2019 года.
Единственным исключением станут те, чья вина попадает под определение пыток, нечеловеческого обращения и обращения, содержащего унижение чести и достоинства. Также под амнистию не попадут те, кто давал приказ о целенаправленной стрельбе, и те, кто выполнял такой приказ и умышленно нанес вред здоровью людей.
Между тем оппозиция предлагала свой вариант законопроекта, согласно которому, амнистия должна коснутся только участников акций протеста, однако эту инициативу парламентское большинство отклонило.
Этот закон важен для "Нацдвижения", так как ее председатель Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции и ему грозит до шести лет тюрьмы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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