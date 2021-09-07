https://sputnik-georgia.ru/20210907/parlament-gruzii-prinyal-zakon-ob-amnistii-kasayuschiysya-sobytiy-20-iyunya-259399613.html

Парламент Грузии принял закон об амнистии, касающийся событий 20 июня

Парламент Грузии принял закон об амнистии, касающийся событий 20 июня

Парламент вернулся к рассмотрению законопроекта, разработанного "Грузинской мечтой", почти после трехмесячного перерыва 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T19:43+0400

2021-09-07T19:43+0400

2021-09-07T19:43+0400

общество

новости

грузия

парламент грузии

протесты в тбилиси: горячее лето 2019

амнистия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259383771_0:26:3077:1757_1920x0_80_0_0_ed6ecdb33cd69c6f5e7cbe88ea3e2479.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял закон об амнистии, касающийся событий 20 июня 2019 года.Законопроект одобрили 79 депутатов, 15 проголосовали против.Парламент вернулся к рассмотрению законопроекта, разработанного "Грузинской мечтой", почти после трехмесячного перерыва.В версии документа, разработанного правящей партией, говорится, что под амнистию подпадают все лица, против которых были возбуждены уголовные дела в связи с акцией протеста перед парламентом 20 июня 2019 года.Единственным исключением станут те, чья вина попадает под определение пыток, нечеловеческого обращения и обращения, содержащего унижение чести и достоинства. Также под амнистию не попадут те, кто давал приказ о целенаправленной стрельбе, и те, кто выполнял такой приказ и умышленно нанес вред здоровью людей.Между тем оппозиция предлагала свой вариант законопроекта, согласно которому, амнистия должна коснутся только участников акций протеста, однако эту инициативу парламентское большинство отклонило.Этот закон важен для "Нацдвижения", так как ее председатель Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции и ему грозит до шести лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, парламент грузии, протесты в тбилиси: горячее лето 2019, амнистия