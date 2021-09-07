https://sputnik-georgia.ru/20210907/parlament-gruzii-vozobnovil-rabotu-posle-letnikh-kanikul---video-259385194.html

Парламент Грузии возобновил работу после летних каникул - видео

Парламент Грузии возобновил работу после летних каникул - видео

Высший законодательный орган Грузии возобновил работу после летних каникул. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как открылось первое осеннее заседание 07.09.2021, Sputnik Грузия

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Депутаты грузинского парламента вернулись к работе после летних каникул. Открылась осенняя сессия исполнением государственного гимна Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В открытии осенней сессии парламента Грузии также приняли участие представители оппозиционных партий. Возобновление работы парламента Грузии прошло в спокойной обстановке. У стен высшего законодательного органа страны не было никаких акций протеста.

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