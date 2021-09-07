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Парламент Грузии возобновил работу после летних каникул - видео
Парламент Грузии возобновил работу после летних каникул - видео
Высший законодательный орган Грузии возобновил работу после летних каникул. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как открылось первое осеннее заседание 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T13:41+0400
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Депутаты грузинского парламента вернулись к работе после летних каникул. Открылась осенняя сессия исполнением государственного гимна Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В открытии осенней сессии парламента Грузии также приняли участие представители оппозиционных партий. Возобновление работы парламента Грузии прошло в спокойной обстановке. У стен высшего законодательного органа страны не было никаких акций протеста.
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грузия, видео, мультимедиа, парламент грузии, политика, видео

Парламент Грузии возобновил работу после летних каникул - видео

13:41 07.09.2021
103
© video: Sputnik / Stringer
Высший законодательный орган Грузии возобновил работу после летних каникул. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как открылось первое осеннее заседание
Депутаты грузинского парламента вернулись к работе после летних каникул. Открылась осенняя сессия исполнением государственного гимна Грузии.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
В открытии осенней сессии парламента Грузии также приняли участие представители оппозиционных партий.
Возобновление работы парламента Грузии прошло в спокойной обстановке. У стен высшего законодательного органа страны не было никаких акций протеста.
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