Пресс-центр
Победителей международного конкурса эссе "Джейран медиа" наградили в Тбилиси
17:41 07.09.2021 (обновлено: 17:47 07.09.2021)
62
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Победители конкурса получили сертификаты и памятные сувениры, а также денежные призы
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Церемония награждения победителей международного конкурса эссе, организованного пресс-клубом "Джейран медиа", прошла во вторник в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
По словам главного редактора "Джейран медиа" Екатерины Шишкиной, конкурс вызвал большой интерес среди молодых журналистов Грузии, Армении и Азербайджана.
О своем желании принять участие в конкурсе заявило 40 молодых специалистов из этих стран.
"Благодарю наших партнеров за помощь в организации церемонии награждения. Задача нашего конкурса – не только актуализировать интерес к общей истории и современным процессам интеграции стран Южного Кавказа и России, но и выявить точки соприкосновения, по-новому взглянуть на перспективы многостороннего взаимодействия стран", – рассказала в видео-включении Екатерина Шишкина.
По словам победительницы конкурса в номинации "Современные международные отношения в рамках интеграционных проектов на постсоветском пространстве и их перспективы: ЕАЭС, СНГ, ОДКБ" Нино Скворцовой, такие конкурсы необходимы молодым журналистам в период пандемии, когда все общение заключается в коротких текстовых сообщениях в социальных сетях.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Нино Скворцова. Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
Нино Скворцова. Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Такие конкурсы очень важны в период пандемии, когда не хватает живого общения. Все работы были очень достойные и интересные. Жюри было непросто сделать свой выбор", – сказала Скворцова.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНиколоз Бицадзе. Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
Николоз Бицадзе. Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
В номинации "COVID-19: национальные проблемы и интеграционные решения" жюри выбрало работу Николоза Бицадзе, а среди эссе на тему "Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: вызовы и угрозы" лучшим был признан аспирант кафедры политического анализа и управления РУДН Дмитрий Абазов.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Дмитрий Абазов. Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
Дмитрий Абазов. Пресс-конференция: Награждение участников международного конкурса в Тбилиси
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
В состав жюри конкурса вошли заместитель начальника управления Международного информационного агентство и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА "Россия сегодня" Елена Загородняя, руководитель Департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по молодежному сотрудничеству, Сопредседатель Молодежной Ассамблеи народов Евразии Марианна Григорович, старший редактор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Егор Созаев-Гурьев.
Принять участие к конкурсе могли молодые специалисты и журналисты из Азербайджана, Армении и Грузии в возрасте от 18 до 35 лет.
Все участники конкурса получили сертификаты и памятные сувениры, победители – денежные призы. Кроме того, работы победителей поэтапно будут опубликованы на сайте "Джейран медиа" .