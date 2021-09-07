https://sputnik-georgia.ru/20210907/pobediteley-mezhdunarodnogo-konkursa-esse-dzheyran-media-nagradili-v-tbilisi-259396161.html

Победителей международного конкурса эссе "Джейран медиа" наградили в Тбилиси

Победителей международного конкурса эссе "Джейран медиа" наградили в Тбилиси

Победители конкурса получили сертификаты и памятные сувениры, а также денежные призы 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T17:41+0400

2021-09-07T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Церемония награждения победителей международного конкурса эссе, организованного пресс-клубом "Джейран медиа", прошла во вторник в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По словам главного редактора "Джейран медиа" Екатерины Шишкиной, конкурс вызвал большой интерес среди молодых журналистов Грузии, Армении и Азербайджана.О своем желании принять участие в конкурсе заявило 40 молодых специалистов из этих стран."Благодарю наших партнеров за помощь в организации церемонии награждения. Задача нашего конкурса – не только актуализировать интерес к общей истории и современным процессам интеграции стран Южного Кавказа и России, но и выявить точки соприкосновения, по-новому взглянуть на перспективы многостороннего взаимодействия стран", – рассказала в видео-включении Екатерина Шишкина.По словам победительницы конкурса в номинации "Современные международные отношения в рамках интеграционных проектов на постсоветском пространстве и их перспективы: ЕАЭС, СНГ, ОДКБ" Нино Скворцовой, такие конкурсы необходимы молодым журналистам в период пандемии, когда все общение заключается в коротких текстовых сообщениях в социальных сетях."Такие конкурсы очень важны в период пандемии, когда не хватает живого общения. Все работы были очень достойные и интересные. Жюри было непросто сделать свой выбор", – сказала Скворцова.В номинации "COVID-19: национальные проблемы и интеграционные решения" жюри выбрало работу Николоза Бицадзе, а среди эссе на тему "Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: вызовы и угрозы" лучшим был признан аспирант кафедры политического анализа и управления РУДН Дмитрий Абазов.В состав жюри конкурса вошли заместитель начальника управления Международного информационного агентство и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА "Россия сегодня" Елена Загородняя, руководитель Департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по молодежному сотрудничеству, Сопредседатель Молодежной Ассамблеи народов Евразии Марианна Григорович, старший редактор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Егор Созаев-Гурьев.Принять участие к конкурсе могли молодые специалисты и журналисты из Азербайджана, Армении и Грузии в возрасте от 18 до 35 лет.Все участники конкурса получили сертификаты и памятные сувениры, победители – денежные призы. Кроме того, работы победителей поэтапно будут опубликованы на сайте "Джейран медиа" .

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