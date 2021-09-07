Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210907/popytki-igrivogo-pesika-ugovorit-poigrat-gordogo-kota-rassmeshili-set--video-259389173.html
Попытки игривого песика уговорить поиграть гордого кота рассмешили Сеть – видео
Попытки игривого песика уговорить поиграть гордого кота рассмешили Сеть – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T15:16+0400
2021-09-07T15:23+0400
видеоклуб
кошки
собака
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259389118_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0d89c86d8810cad5c4f94c59f887a472.png
Хозяйка, зная, что надменный взгляд кота на приятеля ничем хорошим не кончится, просит питомца перестать доставать пушистого.На кадрах видно, как собака породы шиба-ину по кличке Лаки расположился на диване, на спинке которого сидит серый кот. Его взгляд настолько высокомерный и злой, что сразу видно - с ним лучше не связываться. Однако Лаки очень хочет поиграть, поэтому пытается его всеми силами уговорить, несмотря на страх перед пушистым, который виден невооруженным взглядом. Хозяйка, в свою очередь, пытается уговорить пса отстать от кота. В конце концов Лаки, немного поспорив, все-таки уходит. Еще немного и он вполне мог получить лапой по морде за излишнюю надоедливость.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259389118_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_2989be32a17b16741e8b26c93dcb6430.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Попытки игривого песика уговорить поиграть гордого кота рассмешили Сеть – видео

15:16 07.09.2021 (обновлено: 15:23 07.09.2021)
119
© TikTok / a_leriyaПопытки игривого песика уговорить поиграть гордого кота рассмешили Сеть – видео
Попытки игривого песика уговорить поиграть гордого кота рассмешили Сеть – видео - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© TikTok / a_leriya
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Хозяйка, зная, что надменный взгляд кота на приятеля ничем хорошим не кончится, просит питомца перестать доставать пушистого.
 
На кадрах видно, как собака породы шиба-ину по кличке Лаки расположился на диване, на спинке которого сидит серый кот. Его взгляд настолько высокомерный и злой, что сразу видно - с ним лучше не связываться. Однако Лаки очень хочет поиграть, поэтому пытается его всеми силами уговорить, несмотря на страх перед пушистым, который виден невооруженным взглядом. Хозяйка, в свою очередь, пытается уговорить пса отстать от кота. В конце концов Лаки, немного поспорив, все-таки уходит. Еще немного и он вполне мог получить лапой по морде за излишнюю надоедливость.
Смотрите на видео также:
Пес обиделся на кота и высказал ему все, что о нем думает
Ревнивый пес мешает хозяйке гладить кота
Кот и собака устроили битву взглядов, и победитель виден без лишних слов
Собака решила погладить кота, а он обнял ее в ответ
Маленькая собака позвала большого брата разобраться с обижающим ее котом
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:44Мобильная вакцинация!
15:41Учеба за партами в школах Грузии может начаться с 4 октября
15:36Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
15:21В Батуми протестуют водители-дальнобойщики
15:05В Грузии проходит онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских
14:49Как в Грузии будут проходить спортивные мероприятия?
14:34В Грузии вакцинированные граждане смогут попытать счастья в лотерее
13:43Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября
13:41Парламент Грузии возобновил работу после летних каникул - видео
13:02ДТП на западе Грузии: погиб молодой мужчина
12:40COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования пошли на убыль
12:18Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек
12:02Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси
11:47Сборная Грузии по футболу несет потери перед тест-матчем с Болгарией
11:31Кто финансирует партию Гахария? Ответ экс-премьера Грузии
11:14Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1965
10:39Амнистия ковид-нарушений в Грузии: депутаты проголосует за инициативу
10:24Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии
10:19Спецоперация в Тбилиси: идет облава на наркоторговцев