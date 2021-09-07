https://sputnik-georgia.ru/20210907/popytki-igrivogo-pesika-ugovorit-poigrat-gordogo-kota-rassmeshili-set--video-259389173.html

Попытки игривого песика уговорить поиграть гордого кота рассмешили Сеть – видео

Попытки игривого песика уговорить поиграть гордого кота рассмешили Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T15:16+0400

2021-09-07T15:16+0400

2021-09-07T15:23+0400

видеоклуб

кошки

собака

видео с животными

смешные видео

вирусные видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259389118_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0d89c86d8810cad5c4f94c59f887a472.png

Хозяйка, зная, что надменный взгляд кота на приятеля ничем хорошим не кончится, просит питомца перестать доставать пушистого.На кадрах видно, как собака породы шиба-ину по кличке Лаки расположился на диване, на спинке которого сидит серый кот. Его взгляд настолько высокомерный и злой, что сразу видно - с ним лучше не связываться. Однако Лаки очень хочет поиграть, поэтому пытается его всеми силами уговорить, несмотря на страх перед пушистым, который виден невооруженным взглядом. Хозяйка, в свою очередь, пытается уговорить пса отстать от кота. В конце концов Лаки, немного поспорив, все-таки уходит. Еще немного и он вполне мог получить лапой по морде за излишнюю надоедливость.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео