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Попытки игривого песика уговорить поиграть гордого кота рассмешили Сеть – видео
Попытки игривого песика уговорить поиграть гордого кота рассмешили Сеть – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T15:16+0400
2021-09-07T15:16+0400
2021-09-07T15:23+0400
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Хозяйка, зная, что надменный взгляд кота на приятеля ничем хорошим не кончится, просит питомца перестать доставать пушистого.На кадрах видно, как собака породы шиба-ину по кличке Лаки расположился на диване, на спинке которого сидит серый кот. Его взгляд настолько высокомерный и злой, что сразу видно - с ним лучше не связываться. Однако Лаки очень хочет поиграть, поэтому пытается его всеми силами уговорить, несмотря на страх перед пушистым, который виден невооруженным взглядом. Хозяйка, в свою очередь, пытается уговорить пса отстать от кота. В конце концов Лаки, немного поспорив, все-таки уходит. Еще немного и он вполне мог получить лапой по морде за излишнюю надоедливость.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Попытки игривого песика уговорить поиграть гордого кота рассмешили Сеть – видео
15:16 07.09.2021 (обновлено: 15:23 07.09.2021)
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Хозяйка, зная, что надменный взгляд кота на приятеля ничем хорошим не кончится, просит питомца перестать доставать пушистого.
На кадрах видно, как собака породы шиба-ину по кличке Лаки расположился на диване, на спинке которого сидит серый кот. Его взгляд настолько высокомерный и злой, что сразу видно - с ним лучше не связываться. Однако Лаки очень хочет поиграть, поэтому пытается его всеми силами уговорить, несмотря на страх перед пушистым, который виден невооруженным взглядом. Хозяйка, в свою очередь, пытается уговорить пса отстать от кота. В конце концов Лаки, немного поспорив, все-таки уходит. Еще немного и он вполне мог получить лапой по морде за излишнюю надоедливость.
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