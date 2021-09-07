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Пропавшего мужчину на востоке Грузии нашли через два месяца мертвым
Пропавшего мужчину на востоке Грузии нашли через два месяца мертвым
Тело жителя Каспи было обнаружено в реке 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T10:08+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мертвым найден 46-летний житель Каспи (регион Шида Картли), который пропал два месяца назад, сообщает телеканал "Рустави 2".По информации телеканала, тело мужчины обнаружили в реке. Как рассказывают местные жители, Гела Мартиашвили, предположительно, стал жертвой несчастного случая – возможно мужчина поскользнулся и упал в реку.Позиция семьи в связи со случившимся к этому времени неизвестна.На месте происшествия проведены следственные мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия

Пропавшего мужчину на востоке Грузии нашли через два месяца мертвым

10:08 07.09.2021 (обновлено: 11:10 07.09.2021)
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© photo: Sputnik / Nika Latariaზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონაში, მდინარე ენგურში 3 ადამიანის ცხედარი იპოვეს
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონაში, მდინარე ენგურში 3 ადამიანის ცხედარი იპოვეს - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Nika Lataria
Тело жителя Каспи было обнаружено в реке
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мертвым найден 46-летний житель Каспи (регион Шида Картли), который пропал два месяца назад, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, тело мужчины обнаружили в реке. Как рассказывают местные жители, Гела Мартиашвили, предположительно, стал жертвой несчастного случая – возможно мужчина поскользнулся и упал в реку.
Позиция семьи в связи со случившимся к этому времени неизвестна.
На месте происшествия проведены следственные мероприятия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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