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Пропавшего мужчину на востоке Грузии нашли через два месяца мертвым
Пропавшего мужчину на востоке Грузии нашли через два месяца мертвым
Тело жителя Каспи было обнаружено в реке 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T10:08+0400
2021-09-07T10:08+0400
2021-09-07T11:10+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мертвым найден 46-летний житель Каспи (регион Шида Картли), который пропал два месяца назад, сообщает телеканал "Рустави 2".По информации телеканала, тело мужчины обнаружили в реке. Как рассказывают местные жители, Гела Мартиашвили, предположительно, стал жертвой несчастного случая – возможно мужчина поскользнулся и упал в реку.Позиция семьи в связи со случившимся к этому времени неизвестна.На месте происшествия проведены следственные мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Пропавшего мужчину на востоке Грузии нашли через два месяца мертвым
10:08 07.09.2021 (обновлено: 11:10 07.09.2021)
Тело жителя Каспи было обнаружено в реке
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik.
Мертвым найден 46-летний житель Каспи (регион Шида Картли), который пропал два месяца назад, сообщает телеканал "Рустави 2"
.
По информации телеканала, тело мужчины обнаружили в реке. Как рассказывают местные жители, Гела Мартиашвили, предположительно, стал жертвой несчастного случая – возможно мужчина поскользнулся и упал в реку.
Позиция семьи в связи со случившимся к этому времени неизвестна.
На месте происшествия проведены следственные мероприятия.
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