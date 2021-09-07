https://sputnik-georgia.ru/20210907/propavshego-muzhchinu-na-vostoke-gruzii-nashli-cherez-dva-mesyatsa-mertvym-259374645.html

Пропавшего мужчину на востоке Грузии нашли через два месяца мертвым

Пропавшего мужчину на востоке Грузии нашли через два месяца мертвым

Тело жителя Каспи было обнаружено в реке 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T10:08+0400

2021-09-07T10:08+0400

2021-09-07T11:10+0400

происшествия

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251395691_0:26:1024:602_1920x0_80_0_0_d4a76b3c26d49c59f18a804083562397.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мертвым найден 46-летний житель Каспи (регион Шида Картли), который пропал два месяца назад, сообщает телеканал "Рустави 2".По информации телеканала, тело мужчины обнаружили в реке. Как рассказывают местные жители, Гела Мартиашвили, предположительно, стал жертвой несчастного случая – возможно мужчина поскользнулся и упал в реку.Позиция семьи в связи со случившимся к этому времени неизвестна.На месте происшествия проведены следственные мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия