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Процесс медиации строительства Намахвани ГЭС идет полным ходом
Процесс медиации строительства Намахвани ГЭС идет полным ходом
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Энергетическое объединение секретариата ЕС продолжает процесс медиации строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии, заявил министр... 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T08:02+0400
2021-09-07T08:02+0400
экономика
новости
грузия
протесты вокруг строительства намахвани гэс
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Энергетическое объединение секретариата ЕС продолжает процесс медиации строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили журналистам.В начале июня Энергетическое объединение секретариата ЕС и лично председатель Центра переговоров и разрешения споров Дирк Бушле выступили в роли посредников в вопросе строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони с его противниками.Встреча при посредничестве Бушле между противниками ГЭС и правительством страны продолжалась девять часов. В результате присутствующим удалось достичь определенного соглашения. Однако позже противники строительства, называющие себя "Защитниками Рионского ущелья" заявили о нарушениях пунктов договора со стороны строительной компании и правительства."Процесс посредничества Энергетического объединения продолжается и идет полным ходом. В него вовлечены заинтересованные представители общественности, люди, у которых всегда были конкретные вопросы и которые заинтересованы в заключениях более независимых экспертов", – сказал министр.По его словам, правительство предоставило общественности исчерпывающую информацию о проекте, но в связи с высоким интересом к этому вопросу, процесс медиации продолжается.Давиташвили также отметил, что курирует этот вопрос его заместитель, а сам министр не владеет последней информацией по теме."В любом случае, что касается нашей части договора, оценкой воздействия проекта на окружающую среду, проводится дополнительная оценка отчета более нейтральной стороной... Конкретно я не владею последней информацией, но могу поинтересоваться, мой заместитель принимает непосредственное участие в процессе посредничества", – сказал Давиташвили.Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более десяти месяцев. После ряда масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая собрались в Тбилиси. Они поставили правительству ультиматум, потребовав отставки министра экономики и немедленного разрыва контракта с турецкой компанией ENKA, строящей ГЭС, пригрозив "парализовать столицу". После того, как требования выполнены не были, активисты вернулись в ущелье Риони. Протест продолжается там и сегодня.Протестующие требуют аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию незаконных решений о начале строительства, и отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.В ответ на массовые акции протеста правительство объявило мораторий на строительство плотины Намахвани ГЭС на срок от 9 до 12 месяцев и обещало подключить к разрешению вопроса международных посредников.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210804/Geolog-region-gde-planiruetsya-stroitelstvo-Namakhvani-GES-do-kontsa-ne-izuchen-252505585.html
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экономика, новости, грузия, протесты вокруг строительства намахвани гэс

Процесс медиации строительства Намахвани ГЭС идет полным ходом

08:02 07.09.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliСтроительство Намахвани ГЭС
Строительство Намахвани ГЭС - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Энергетическое объединение секретариата ЕС продолжает процесс медиации строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили журналистам.
В начале июня Энергетическое объединение секретариата ЕС и лично председатель Центра переговоров и разрешения споров Дирк Бушле выступили в роли посредников в вопросе строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони с его противниками.
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Встреча при посредничестве Бушле между противниками ГЭС и правительством страны продолжалась девять часов. В результате присутствующим удалось достичь определенного соглашения. Однако позже противники строительства, называющие себя "Защитниками Рионского ущелья" заявили о нарушениях пунктов договора со стороны строительной компании и правительства.
"Процесс посредничества Энергетического объединения продолжается и идет полным ходом. В него вовлечены заинтересованные представители общественности, люди, у которых всегда были конкретные вопросы и которые заинтересованы в заключениях более независимых экспертов", – сказал министр.
По его словам, правительство предоставило общественности исчерпывающую информацию о проекте, но в связи с высоким интересом к этому вопросу, процесс медиации продолжается.
Давиташвили также отметил, что курирует этот вопрос его заместитель, а сам министр не владеет последней информацией по теме.
"В любом случае, что касается нашей части договора, оценкой воздействия проекта на окружающую среду, проводится дополнительная оценка отчета более нейтральной стороной... Конкретно я не владею последней информацией, но могу поинтересоваться, мой заместитель принимает непосредственное участие в процессе посредничества", – сказал Давиташвили.
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Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более десяти месяцев. После ряда масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая собрались в Тбилиси. Они поставили правительству ультиматум, потребовав отставки министра экономики и немедленного разрыва контракта с турецкой компанией ENKA, строящей ГЭС, пригрозив "парализовать столицу". После того, как требования выполнены не были, активисты вернулись в ущелье Риони. Протест продолжается там и сегодня.
Протестующие требуют аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию незаконных решений о начале строительства, и отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.
В ответ на массовые акции протеста правительство объявило мораторий на строительство плотины Намахвани ГЭС на срок от 9 до 12 месяцев и обещало подключить к разрешению вопроса международных посредников.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.
Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.
После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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