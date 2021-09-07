https://sputnik-georgia.ru/20210907/pugayuschiy-khozyayku-pri-lyubom-udobnom-sluchae-pesik-pokoril-sotsseti--video-259382698.html

Пугающий хозяйку при любом удобном случае песик покорил соцсети – видео

Пугающий хозяйку при любом удобном случае песик покорил соцсети – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T12:48+0400

2021-09-07T12:48+0400

2021-09-07T12:47+0400

видеоклуб

собака

видео с животными

смешные видео

вирусные видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24671/77/246717711_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_034962d840cda5efc03d4f3ff86f8eb9.jpg

Праздничный танец питомца, когда он успешно пугает хозяйку, бесценен. С таким песиком скучно не будет.Этого веселого той-пуделя зовут Чачи, и он очень любит шутить. В любой удобный момент он прячется на лестничном пролете в доме и ждет, когда хозяйка захочет подняться на второй этаж. Упорства ему не занимать – даже если женщина проходит мимо, Чачи все равно останется ждать на месте. А когда хозяйка приблизится, песик попятится назад, чтобы спрятаться получше и застать ее врасплох.Видео с ним стали настолько популярными, что набирают миллионы просмотров на странице автора. Пользователи отмечают, что это самый крутой пес, которого они видели, и жалуются, что их питомцы не такие веселые.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео