https://sputnik-georgia.ru/20210907/pugayuschiy-khozyayku-pri-lyubom-udobnom-sluchae-pesik-pokoril-sotsseti--video-259382698.html
Пугающий хозяйку при любом удобном случае песик покорил соцсети – видео
Пугающий хозяйку при любом удобном случае песик покорил соцсети – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T12:48+0400
2021-09-07T12:48+0400
2021-09-07T12:47+0400
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Праздничный танец питомца, когда он успешно пугает хозяйку, бесценен. С таким песиком скучно не будет.Этого веселого той-пуделя зовут Чачи, и он очень любит шутить. В любой удобный момент он прячется на лестничном пролете в доме и ждет, когда хозяйка захочет подняться на второй этаж. Упорства ему не занимать – даже если женщина проходит мимо, Чачи все равно останется ждать на месте. А когда хозяйка приблизится, песик попятится назад, чтобы спрятаться получше и застать ее врасплох.Видео с ним стали настолько популярными, что набирают миллионы просмотров на странице автора. Пользователи отмечают, что это самый крутой пес, которого они видели, и жалуются, что их питомцы не такие веселые.Смотрите на видео также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Пугающий хозяйку при любом удобном случае песик покорил соцсети – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Праздничный танец питомца, когда он успешно пугает хозяйку, бесценен. С таким песиком скучно не будет.
Этого веселого той-пуделя зовут Чачи, и он очень любит шутить. В любой удобный момент он прячется на лестничном пролете в доме и ждет, когда хозяйка захочет подняться на второй этаж. Упорства ему не занимать – даже если женщина проходит мимо, Чачи все равно останется ждать на месте. А когда хозяйка приблизится, песик попятится назад, чтобы спрятаться получше и застать ее врасплох.
Видео с ним стали настолько популярными, что набирают миллионы просмотров на странице автора. Пользователи отмечают, что это самый крутой пес, которого они видели, и жалуются, что их питомцы не такие веселые.
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