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Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября
Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября
На улицах Тбилиси и других больших городов страны 13 сентября появится общественный транспорт 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T13:43+0400
2021-09-07T13:43+0400
2021-09-07T14:03+0400
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БИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси и других больших городах Грузии возобновится 13 сентября. Решение принято на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.Ограничение на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди было установлено 14 августа.По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт должно было действовать до 4 сентября, однако в связи с резким ухудшением эпидситуации, оно было продлено до 13 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, транспорт в грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября
13:43 07.09.2021 (обновлено: 14:03 07.09.2021)
На улицах Тбилиси и других больших городов страны 13 сентября появится общественный транспорт
БИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси и других больших городах Грузии возобновится 13 сентября.
Решение принято на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.
Ограничение на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди было установлено 14 августа.
По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт должно было действовать до 4 сентября, однако в связи с резким ухудшением эпидситуации, оно было продлено до 13 сентября.
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