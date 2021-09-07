https://sputnik-georgia.ru/20210907/rabota-obschestvennogo-transporta-vozobnovitsya-v-gruzii-13-sentyabrya-259385333.html

Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября

Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября

На улицах Тбилиси и других больших городов страны 13 сентября появится общественный транспорт 07.09.2021, Sputnik Грузия

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2021-09-07T13:43+0400

2021-09-07T14:03+0400

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БИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси и других больших городах Грузии возобновится 13 сентября. Решение принято на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.Ограничение на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди было установлено 14 августа.По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт должно было действовать до 4 сентября, однако в связи с резким ухудшением эпидситуации, оно было продлено до 13 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, транспорт в грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса