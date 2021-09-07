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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/rabota-obschestvennogo-transporta-vozobnovitsya-v-gruzii-13-sentyabrya-259385333.html
Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября
Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября
На улицах Тбилиси и других больших городов страны 13 сентября появится общественный транспорт 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T13:43+0400
2021-09-07T14:03+0400
четвертая волна
новости
грузия
транспорт в грузии
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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БИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси и других больших городах Грузии возобновится 13 сентября. Решение принято на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.Ограничение на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди было установлено 14 августа.По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт должно было действовать до 4 сентября, однако в связи с резким ухудшением эпидситуации, оно было продлено до 13 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, транспорт в грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября

13:43 07.09.2021 (обновлено: 14:03 07.09.2021)
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© photo: Sputnik / Viktor KaminskyГородской транспорт. Пассажирский автобус на остановке
Городской транспорт. Пассажирский автобус на остановке - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
На улицах Тбилиси и других больших городов страны 13 сентября появится общественный транспорт
БИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси и других больших городах Грузии возобновится 13 сентября.
Решение принято на сегодняшнем заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.
Ограничение на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди было установлено 14 августа.
По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт должно было действовать до 4 сентября, однако в связи с резким ухудшением эпидситуации, оно было продлено до 13 сентября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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