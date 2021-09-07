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https://sputnik-georgia.ru/20210907/sbornaya-gruzii-po-futbolu-neset-poteri-pered-test-matchem-s-bolgariey-259377200.html
Сборная Грузии по футболу несет потери перед тест-матчем с Болгарией
Сборная Грузии по футболу несет потери перед тест-матчем с Болгарией
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Вако Казаишвили не сможет помочь своим партнерам по команде в тест-матче против Болгарии... 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T11:47+0400
2021-09-07T11:47+0400
спорт
грузия
футбол
вако казаишвили
ффг
сборная грузии по футболу
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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Вако Казаишвили не сможет помочь своим партнерам по команде в тест-матче против Болгарии, который состоится 8 сентября в Cофии, говорится в сообщении на сайте ФФГ.Сборная Грузии прибыла в Софию из испанского Бадахоса, где проводила отборочный матч ЧМ-2022 против Испании (0:4). Грузинские футболисты уже провели первую тренировку, которая носила восстановительный характер.На 7 сентября запланирована еще одна тренировка сборной Грузии, после чего главный тренер команды Вилли Саньоль проведет пресс-конференцию.Оба отборочных матча ЧМ-2022 в сентябре сборная Грузии проиграла – 2 сентября в Батуми Косово (0:1), а спустя три дня на выезде Испании (0:4).После пяти матчей в отборочной группе "В" сборная Грузии набрала одно очко (ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в турнирной таблице.Товарищеский матч с Болгарией начнется в 20:30 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, футбол, вако казаишвили, ффг, сборная грузии по футболу

Сборная Грузии по футболу несет потери перед тест-матчем с Болгарией

11:47 07.09.2021
151
© Facebook / Georgian Football FederationФутболист Вако Казаишвили
Футболист Вако Казаишвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Facebook / Georgian Football Federation
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Вако Казаишвили не сможет помочь своим партнерам по команде в тест-матче против Болгарии, который состоится 8 сентября в Cофии, говорится в сообщении на сайте ФФГ.
Сборная Грузии прибыла в Софию из испанского Бадахоса, где проводила отборочный матч ЧМ-2022 против Испании (0:4). Грузинские футболисты уже провели первую тренировку, которая носила восстановительный характер.
На 7 сентября запланирована еще одна тренировка сборной Грузии, после чего главный тренер команды Вилли Саньоль проведет пресс-конференцию.
© photo : © GFF - Georgian Football Federation, 2020Матч по футболу между сборными Грузии и Испании
Матч по футболу между сборными Грузии и Испании - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Матч по футболу между сборными Грузии и Испании
© photo : © GFF - Georgian Football Federation, 2020
Оба отборочных матча ЧМ-2022 в сентябре сборная Грузии проиграла – 2 сентября в Батуми Косово (0:1), а спустя три дня на выезде Испании (0:4).
После пяти матчей в отборочной группе "В" сборная Грузии набрала одно очко (ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в турнирной таблице.
Товарищеский матч с Болгарией начнется в 20:30 по тбилисскому времени.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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