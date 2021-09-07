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Спецоперация в Тбилиси: идет облава на наркоторговцев
Спецоперация в Тбилиси: идет облава на наркоторговцев
МВД проводит очередную спецоперацию против реализаторов наркотиков 07.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В эти минуты в поселке Поничала на окраине Тбилиси проходит спецоперация, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.По предварительной информации, полиция изъяла наркотические вещества, задержаны несколько человек.Официальное заявление по спецоперации МВД Грузии сделает в ближайшее время.Поселок Поничала печально известен, как обиталище наркоторговцев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, наркоторговля, преступность в грузии

Спецоперация в Тбилиси: идет облава на наркоторговцев

10:19 07.09.2021 (обновлено: 11:08 07.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerСпецоперация полиции. Борьба с преступностью
Спецоперация полиции. Борьба с преступностью - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
МВД проводит очередную спецоперацию против реализаторов наркотиков
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В эти минуты в поселке Поничала на окраине Тбилиси проходит спецоперация, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.
По предварительной информации, полиция изъяла наркотические вещества, задержаны несколько человек.
Официальное заявление по спецоперации МВД Грузии сделает в ближайшее время.
Поселок Поничала печально известен, как обиталище наркоторговцев.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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