https://sputnik-georgia.ru/20210907/spetsoperatsiya-v-tbilisi-idet-oblava-na-narkotorgovtsev-259376189.html

Спецоперация в Тбилиси: идет облава на наркоторговцев

Спецоперация в Тбилиси: идет облава на наркоторговцев

МВД проводит очередную спецоперацию против реализаторов наркотиков 07.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В эти минуты в поселке Поничала на окраине Тбилиси проходит спецоперация, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.По предварительной информации, полиция изъяла наркотические вещества, задержаны несколько человек.Официальное заявление по спецоперации МВД Грузии сделает в ближайшее время.Поселок Поничала печально известен, как обиталище наркоторговцев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, наркоторговля, преступность в грузии