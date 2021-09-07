https://sputnik-georgia.ru/20210907/stolknoveniya-talibov-s-zhenschinami-v-kabule---video-259375840.html

Столкновения талибов с женщинами в Кабуле – видео

Столкновения талибов с женщинами в Кабуле – видео

Представители "Талибана"* обещали уважать права женщин, а сами разогнали их слезоточивым газом и электрошокерами в Кабуле во время акции протеста. Как это... 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T10:08+0400

2021-09-07T10:08+0400

2021-09-07T10:15+0400

видео

мультимедиа

афганистан

ближний восток

война в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259375051_213:102:1258:690_1920x0_80_0_0_7ade133b25cc428d08a4b43d920d045f.jpg

Талибы* заявляют, что представительницы слабого пола сами виноваты, устроили митинг, который вышел из-под контроля. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Женщин "утихомирили", но теперь все гадают, что будет дальше. Верить ли заявленным обещаниям "Талибана"*? Или ждать возвращения конца 90-х? * "Талибан" – запрещенная в России террористическая группировка.

афганистан

ближний восток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, афганистан, ближний восток, война в афганистане, видео