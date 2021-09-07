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Столкновения талибов с женщинами в Кабуле – видео
Столкновения талибов с женщинами в Кабуле – видео
Представители "Талибана"* обещали уважать права женщин, а сами разогнали их слезоточивым газом и электрошокерами в Кабуле во время акции протеста. Как это... 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T10:08+0400
2021-09-07T10:08+0400
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Талибы* заявляют, что представительницы слабого пола сами виноваты, устроили митинг, который вышел из-под контроля. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Женщин "утихомирили", но теперь все гадают, что будет дальше. Верить ли заявленным обещаниям "Талибана"*? Или ждать возвращения конца 90-х? * "Талибан" – запрещенная в России террористическая группировка.
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видео, мультимедиа, афганистан, ближний восток, война в афганистане, видео
Столкновения талибов с женщинами в Кабуле – видео
10:08 07.09.2021 (обновлено: 10:15 07.09.2021)
Представители "Талибана"* обещали уважать права женщин, а сами разогнали их слезоточивым газом и электрошокерами в Кабуле во время акции протеста. Как это происходило - смотрите в видео
Талибы* заявляют, что представительницы слабого пола сами виноваты, устроили митинг, который вышел из-под контроля.
Женщин "утихомирили", но теперь все гадают, что будет дальше. Верить ли заявленным обещаниям "Талибана"*? Или ждать возвращения конца 90-х?
* "Талибан" – запрещенная в России террористическая группировка.