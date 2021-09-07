https://sputnik-georgia.ru/20210907/v-batumi-protestuyut-voditeli-dalnoboyschiki-259388698.html

В Батуми протестуют водители-дальнобойщики

В Батуми протестуют водители-дальнобойщики

Водители требуют упростить процедуру получения разрешений на поездки в Турцию и сделать их многоразовыми 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T15:21+0400

2021-09-07T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Водители трейлеров, осуществляющих перевозки в направлении Турции и других стран, устроили акцию протеста в Батуми.По словам водителей, они не могут работать из-за проблем с получением специального разрешения."Нам дают одноразовые разрешения. Один раз съездишь и вернешься. Потом снова надо проходить те же самые процедуры. 22 дня назад нам сказали, что разрешения будут выдаваться в ограниченном количестве и надо их взять как можно скорее. Это значило, что вместо 70 лари мы должны были заплатить 100. Я взял разрешение для трех машин, сейчас нам говорят, что и разрешений для ускоренного получения тоже нет", – заявил один из водителей Аджарскому телевидению.Акция в Тбилиси: водители желтых маршруток требуют их в собственность>>>Акцию водителей поддержал правозащитник Тамаз Бакуридзе. Он считает, что перевозчикам специально искусственно создают проблемы."Их требования справедливы, они и так выполняют очень тяжелую работу. Им нужна поддержка государства, вместо этого им искусственно создают проблемы. Им не дают разрешения на перевозку грузов. Уже в который раз проводится эта акция", – заявил Бакуридзе.По словам Бакуридзе, у этих людей за спиной кредитные обязательства в банке, а также семьи, которые надо содержать. Участники акции требуют реагирования со стороны Агентства сухопутного транспорта. В знак протеста дальнобойщики временно перекрыли въезд в экономическую зону батумского аэропорта. После вмешательства полиции, протестующие освободили проезжую часть.Читайте также:Бастуют все! В Грузии не стихает волна рабочих протестовАкция у завода "Боржоми": работников поддержали все профсоюзы ГрузииГрузинские дальнобойщики устроили акцию протеста в БатумиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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