https://sputnik-georgia.ru/20210907/v-gruzii-prokhodit-onlayn-festival-traditsionnykh-remeslennykh-masterskikh-259388222.html

В Грузии проходит онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских

В Грузии проходит онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских

На виртуальных мастер-классах можно узнать побольше о работе с керамикой, эмалью, о ткачестве и многом другом 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T15:05+0400

2021-09-07T15:05+0400

2021-09-07T15:20+0400

общество

культура

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259389336_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_3aba9770a3389005570138fc4ce9d144.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских проходит в Грузии.Цель фестиваля – популяризация традиционных ремесел, документирование традиционных методов и повышение осведомленности о мастерах среди широкой общественности.Фестиваль проходит в виде кампании в социальных сетях, которая включает в себя короткие мастер-классы. На виртуальных семинарах желающие могут узнать, как работать с керамикой, как заниматься вышивкой, эмалью, что такое обработка шерсти, ткачество, а также узнать и поделиться историями местных мастеров и многое другое.Часть кампании также будет размещена на платформе Create Day во время Лондонской недели ремесел. Организатор мероприятия – Грузинская ассоциация традиционных ремесел. Фестиваль пройдет до 12 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, культура, новости, грузия