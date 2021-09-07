https://sputnik-georgia.ru/20210907/v-gruzii-prokhodit-onlayn-festival-traditsionnykh-remeslennykh-masterskikh-259388222.html
В Грузии проходит онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских
В Грузии проходит онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских
На виртуальных мастер-классах можно узнать побольше о работе с керамикой, эмалью, о ткачестве и многом другом 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T15:05+0400
2021-09-07T15:05+0400
2021-09-07T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских проходит в Грузии.Цель фестиваля – популяризация традиционных ремесел, документирование традиционных методов и повышение осведомленности о мастерах среди широкой общественности.Фестиваль проходит в виде кампании в социальных сетях, которая включает в себя короткие мастер-классы. На виртуальных семинарах желающие могут узнать, как работать с керамикой, как заниматься вышивкой, эмалью, что такое обработка шерсти, ткачество, а также узнать и поделиться историями местных мастеров и многое другое.Часть кампании также будет размещена на платформе Create Day во время Лондонской недели ремесел. Организатор мероприятия – Грузинская ассоциация традиционных ремесел. Фестиваль пройдет до 12 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, культура, новости, грузия
В Грузии проходит онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских
15:05 07.09.2021 (обновлено: 15:20 07.09.2021)
На виртуальных мастер-классах можно узнать побольше о работе с керамикой, эмалью, о ткачестве и многом другом
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik.
Онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских проходит
в Грузии.
Цель фестиваля – популяризация традиционных ремесел, документирование традиционных методов и повышение осведомленности о мастерах среди широкой общественности.
Фестиваль проходит в виде кампании в социальных сетях, которая включает в себя короткие мастер-классы. На виртуальных семинарах желающие могут узнать, как работать с керамикой, как заниматься вышивкой, эмалью, что такое обработка шерсти, ткачество, а также узнать и поделиться историями местных мастеров и многое другое.
Часть кампании также будет размещена на платформе Create Day
во время Лондонской недели ремесел.
Организатор мероприятия – Грузинская ассоциация традиционных ремесел. Фестиваль пройдет до 12 сентября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.