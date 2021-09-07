https://sputnik-georgia.ru/20210907/vse-shtrafy-spisany-parlament-gruzii-prinyal-zakon-ob-amnistii-kovid-narusheniy-259402850.html
Все штрафы списаны: парламент Грузии принял закон об амнистии ковид-нарушений
Все штрафы списаны: парламент Грузии принял закон об амнистии ковид-нарушений
Речь идет о неоплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок на сумму примерно в 76 миллионов лари 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T22:22+0400
2021-09-07T22:22+0400
2021-09-07T22:22+0400
четвертая волна
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грузия
парламент грузии
штраф
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял закон, который предусматривает амнистию оштрафованных за нарушение ковид-ограничений граждан.Речь идет о неоплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок на сумму примерно в 76 миллионов лари (около 25 миллионов долларов).Амнистия коснется и освободит как от административной, так и от уголовной ответственности более 245 тысяч граждан и 344 юридических лица.С такой инициативой выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.В Грузии в период пандемии были установлены штрафы за нарушение действующих ограничений.В настоящее время в стране действует обязательный масочный режим. За нарушение правил ношения масок штрафуют в размере 20 лари (около 6 долларов), а за повторное появление в общественных местах без маски – на 40 лари.В Грузии также ограничена работа объектов питания. Рестораны и кафе-бары принимают клиентов до 22 часов. В стране запрещено проведение свадеб, торжеств, поминок, фестивалей и других массовых мероприятий. Также до 13 сентября не работает общественный транспорт в пяти крупных городах страны – Тбилиси, Рустави, Зугдиди, Кутаиси и Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, парламент грузии, штраф, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Все штрафы списаны: парламент Грузии принял закон об амнистии ковид-нарушений
Речь идет о неоплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок на сумму примерно в 76 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял закон, который предусматривает амнистию оштрафованных за нарушение ковид-ограничений граждан.
Речь идет о неоплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок на сумму примерно в 76 миллионов лари (около 25 миллионов долларов).
Амнистия коснется и освободит как от административной, так и от уголовной ответственности более 245 тысяч граждан и 344 юридических лица.
С такой инициативой выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В Грузии в период пандемии были установлены штрафы за нарушение действующих ограничений.
В настоящее время в стране действует обязательный масочный режим. За нарушение правил ношения масок штрафуют в размере 20 лари (около 6 долларов), а за повторное появление в общественных местах без маски – на 40 лари.
В Грузии также ограничена работа объектов питания. Рестораны и кафе-бары принимают клиентов до 22 часов. В стране запрещено проведение свадеб, торжеств, поминок, фестивалей и других массовых мероприятий. Также до 13 сентября не работает общественный транспорт в пяти крупных городах страны – Тбилиси, Рустави, Зугдиди, Кутаиси и Батуми.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.