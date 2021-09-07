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Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ

Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ

Руководитель подразделения организации Мария Ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19 07.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Земля вышла на плато по заболеваемости COVID-19, однако положение в регионах отличается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.Тем временем, по данным ВОЗ, в мире каждую неделю регистрируют 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.Ван Керкхове подчеркнула, что в Южной и Северной Америке количество фактов заражения и число смертей увеличивается. Между тем, в Европе наблюдают снижение заболеваемости, при этом растет число летальных исходов. В Азии же и смертность, и заболеваемость COVID-19 одинаково снижаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19