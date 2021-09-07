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Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ
Руководитель подразделения организации Мария Ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T21:21+0400
2021-09-07T21:21+0400
2021-09-07T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Земля вышла на плато по заболеваемости COVID-19, однако положение в регионах отличается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.Тем временем, по данным ВОЗ, в мире каждую неделю регистрируют 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.Ван Керкхове подчеркнула, что в Южной и Северной Америке количество фактов заражения и число смертей увеличивается. Между тем, в Европе наблюдают снижение заболеваемости, при этом растет число летальных исходов. В Азии же и смертность, и заболеваемость COVID-19 одинаково снижаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19
Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ
Руководитель подразделения организации Мария Ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Земля вышла на плато по заболеваемости COVID-19, однако положение в регионах отличается, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
"Это плато находится на достаточно высоком уровне интенсивности. Таким образом, регистрируется около 4,4-4,5 миллиона случаев каждую неделю, и это, безусловно, является заниженной оценкой истинного числа случаев, которые действительно происходят во всем мире", – объяснила она.
Тем временем, по данным ВОЗ, в мире каждую неделю регистрируют 67-68 тысяч летальных исходов от коронавируса.
Ван Керкхове подчеркнула, что в Южной и Северной Америке количество фактов заражения и число смертей увеличивается. Между тем, в Европе наблюдают снижение заболеваемости, при этом растет число летальных исходов. В Азии же и смертность, и заболеваемость COVID-19 одинаково снижаются.
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