https://sputnik-georgia.ru/20210907/zabor-ubiytsa-pervye-zhertvy-na-belorussko-litovskoy-granitse-259373888.html

Забор-убийца: первые жертвы на белорусско-литовской границе

Забор-убийца: первые жертвы на белорусско-литовской границе

Госпогранкомитет Беларуси опубликовал кадры с мертвым лосем. Животное погибло из-за травм, полученных при попытке перебраться через забор из колючей проволоки 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T09:10+0400

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Ранее Литва установила на границе с Беларусью заграждение, которое должно сдерживать миграционные потоки. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В 2021 году количество незаконных переходов через белорусско-литовскую границу увеличилось в сотни раз, а власти Литвы объявили о начале масштабного миграционного кризиса. Тысячи беженцев из стран Африки и Ближнего Востока пытались нелегально прорваться в Евросоюз через территорию Беларуси.

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