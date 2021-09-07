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Забор-убийца: первые жертвы на белорусско-литовской границе
Забор-убийца: первые жертвы на белорусско-литовской границе
Госпогранкомитет Беларуси опубликовал кадры с мертвым лосем. Животное погибло из-за травм, полученных при попытке перебраться через забор из колючей проволоки 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T09:10+0400
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Ранее Литва установила на границе с Беларусью заграждение, которое должно сдерживать миграционные потоки. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В 2021 году количество незаконных переходов через белорусско-литовскую границу увеличилось в сотни раз, а власти Литвы объявили о начале масштабного миграционного кризиса. Тысячи беженцев из стран Африки и Ближнего Востока пытались нелегально прорваться в Евросоюз через территорию Беларуси.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, беларусь, литва, видео
Забор-убийца: первые жертвы на белорусско-литовской границе
Госпогранкомитет Беларуси опубликовал кадры с мертвым лосем. Животное погибло из-за травм, полученных при попытке перебраться через забор из колючей проволоки
Ранее Литва установила на границе с Беларусью заграждение, которое должно сдерживать миграционные потоки.
В 2021 году количество незаконных переходов через белорусско-литовскую границу увеличилось в сотни раз, а власти Литвы объявили о начале масштабного миграционного кризиса.
Тысячи беженцев из стран Африки и Ближнего Востока пытались нелегально прорваться в Евросоюз через территорию Беларуси.