https://sputnik-georgia.ru/20210908/besstrashnyy-mangust-udaril-po-morde-okhotyaschegosya-na-nego-leoparda-i-sbezhal-video-259432680.html

Бесстрашный мангуст ударил по морде охотящегося на него леопарда и сбежал – видео

Бесстрашный мангуст ударил по морде охотящегося на него леопарда и сбежал – видео

Дикая природа полна сюрпризов, и не всегда у животных все получается так, как они задумывали 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T17:01+0400

2021-09-08T17:01+0400

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И так будет с каждым хищником, который попробует обидеть хотя бы одного из членов большой семьи мангустов.На кадрах видно, как леопард лежит на земле неподвижно, но его поза говорит о готовности идти в атаку. Хищником интересуются восемь мангустов, непонятно зачем медленно к нему приближаясь.В какой-то момент леопард решил схватить одного из них, однако тот увернулся, отбежал к другой лапе леопарда, увернулся и от нее, после чего мощно прыгнул прямо в морду агрессора, от чего голова охотника даже немного оттянулась назад. В результате сбитый с толку хищник упустил и этого смельчака, и всех остальных.Смотрите на видео также:

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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео