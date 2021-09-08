Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210908/besstrashnyy-mangust-udaril-po-morde-okhotyaschegosya-na-nego-leoparda-i-sbezhal-video-259432680.html
Бесстрашный мангуст ударил по морде охотящегося на него леопарда и сбежал – видео
Бесстрашный мангуст ударил по морде охотящегося на него леопарда и сбежал – видео
Дикая природа полна сюрпризов, и не всегда у животных все получается так, как они задумывали 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T17:01+0400
2021-09-08T17:11+0400
видеоклуб
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24473/31/244733149_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f5d82c1fbd167577ea7df3bb56b8b896.png
И так будет с каждым хищником, который попробует обидеть хотя бы одного из членов большой семьи мангустов.На кадрах видно, как леопард лежит на земле неподвижно, но его поза говорит о готовности идти в атаку. Хищником интересуются восемь мангустов, непонятно зачем медленно к нему приближаясь.В какой-то момент леопард решил схватить одного из них, однако тот увернулся, отбежал к другой лапе леопарда, увернулся и от нее, после чего мощно прыгнул прямо в морду агрессора, от чего голова охотника даже немного оттянулась назад. В результате сбитый с толку хищник упустил и этого смельчака, и всех остальных.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24473/31/244733149_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_96b7cf2a253ca3d2bcd3d54d7c297452.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Бесстрашный мангуст ударил по морде охотящегося на него леопарда и сбежал – видео

17:01 08.09.2021 (обновлено: 17:11 08.09.2021)
86
© Youtube / ViralHogСмелый мангуст ударил по морде охотящегося на него леопарда и сбежал – видео
Смелый мангуст ударил по морде охотящегося на него леопарда и сбежал – видео - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© Youtube / ViralHog
Дикая природа полна сюрпризов, и не всегда у животных все получается так, как они задумывали
И так будет с каждым хищником, который попробует обидеть хотя бы одного из членов большой семьи мангустов.
На кадрах видно, как леопард лежит на земле неподвижно, но его поза говорит о готовности идти в атаку. Хищником интересуются восемь мангустов, непонятно зачем медленно к нему приближаясь.
В какой-то момент леопард решил схватить одного из них, однако тот увернулся, отбежал к другой лапе леопарда, увернулся и от нее, после чего мощно прыгнул прямо в морду агрессора, от чего голова охотника даже немного оттянулась назад. В результате сбитый с толку хищник упустил и этого смельчака, и всех остальных.
Смотрите на видео также:
Охотник стал жертвой: дикая кошка не заметила леопарда и поплатилась
Медоед спас своего детеныша из лап леопарда и прогнал хищника
Леопард набросился на собаку, но она дала жесткий отпор
Бесстрашная утка издевается над тиграми в мутной воде – бесподобное зрелище
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:20Одна из улиц Тбилиси будет названа именем певца Зураба Доиджашвили
17:06"На ворованные у государства миллиарды" – в США появился клон фонда Навального
17:05Карабахская война и новые возможности: о чем говорили Пашинян и Гарибашвили в Тбилиси
16:32В Грузии построят первую в регионе Торговую деревню
16:18Убийство гражданки Австралии в Тбилиси раскрыто
15:59Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги
15:57Как премьера Армении Пашиняна встретили в столице Грузии - видео
15:43Педагог из Грузии стала лауреатом премии Global Teacher Award
15:07Визит Пашиняна в Грузию: что на повестке?
14:55Более половины сотрудников МВД Грузии привились от коронавируса
14:24Мэрия Тбилиси оплатит учебу социально незащищенным студентам
14:21Премьер-министр Армении прибыл в Грузию
14:12В Грузии произошло землетрясение
13:54Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября
13:39COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
13:28Строительство Северного потока - 2: все идет по плану – видео
13:24Россия остается основным покупателем грузинских вин
12:53Что известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?
12:50Тина Канделаки покинула пост генпродюсера "Матч ТВ"
12:37В Грузии ужесточают наказание за вождение в нетрезвом состоянии