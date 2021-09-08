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Бесстрашный мангуст ударил по морде охотящегося на него леопарда и сбежал – видео
Бесстрашный мангуст ударил по морде охотящегося на него леопарда и сбежал – видео
Дикая природа полна сюрпризов, и не всегда у животных все получается так, как они задумывали 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T17:01+0400
2021-09-08T17:01+0400
2021-09-08T17:11+0400
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И так будет с каждым хищником, который попробует обидеть хотя бы одного из членов большой семьи мангустов.На кадрах видно, как леопард лежит на земле неподвижно, но его поза говорит о готовности идти в атаку. Хищником интересуются восемь мангустов, непонятно зачем медленно к нему приближаясь.В какой-то момент леопард решил схватить одного из них, однако тот увернулся, отбежал к другой лапе леопарда, увернулся и от нее, после чего мощно прыгнул прямо в морду агрессора, от чего голова охотника даже немного оттянулась назад. В результате сбитый с толку хищник упустил и этого смельчака, и всех остальных.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Бесстрашный мангуст ударил по морде охотящегося на него леопарда и сбежал – видео
17:01 08.09.2021 (обновлено: 17:11 08.09.2021)
Дикая природа полна сюрпризов, и не всегда у животных все получается так, как они задумывали
И так будет с каждым хищником, который попробует обидеть хотя бы одного из членов большой семьи мангустов.
На кадрах видно, как леопард лежит на земле неподвижно, но его поза говорит о готовности идти в атаку. Хищником интересуются восемь мангустов, непонятно зачем медленно к нему приближаясь.
В какой-то момент леопард решил схватить одного из них, однако тот увернулся, отбежал к другой лапе леопарда, увернулся и от нее, после чего мощно прыгнул прямо в морду агрессора, от чего голова охотника даже немного оттянулась назад. В результате сбитый с толку хищник упустил и этого смельчака, и всех остальных.
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