https://sputnik-georgia.ru/20210908/covid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-259413646.html

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

Больше всего новых случаев инфицирования в Грузии зафиксировано в столице 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T13:39+0400

2021-09-08T13:39+0400

2021-09-08T13:39+0400

четвертая волна

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 29 449 тестов и выявлено 2 571 новый случай инфицирования, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 570 493 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 668 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 527 337 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 7 977.Из 2 571 нового случая в Тбилиси зафиксировано 918 случаев. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 35 153 активных случая, из них 6 520 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 512 пациентов тяжелое, из них 380 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 072 пациента находятся в ковид-гостиницах. 26 361 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 86 человек, а в самоизоляции – 29 159.Показатель положительности по данным на 7 сентября составляет 8,73%, за две недели – 8,69%, за семь дней – 7,69%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19