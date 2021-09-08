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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/covid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-259413646.html
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
Больше всего новых случаев инфицирования в Грузии зафиксировано в столице 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T13:39+0400
2021-09-08T13:39+0400
четвертая волна
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 29 449 тестов и выявлено 2 571 новый случай инфицирования, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 570 493 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 668 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 527 337 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 7 977.Из 2 571 нового случая в Тбилиси зафиксировано 918 случаев. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 35 153 активных случая, из них 6 520 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 512 пациентов тяжелое, из них 380 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 072 пациента находятся в ковид-гостиницах. 26 361 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 86 человек, а в самоизоляции – 29 159.Показатель положительности по данным на 7 сентября составляет 8,73%, за две недели – 8,69%, за семь дней – 7,69%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

13:39 08.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Больше всего новых случаев инфицирования в Грузии зафиксировано в столице
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделано 29 449 тестов и выявлено 2 571 новый случай инфицирования, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 570 493 случая инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 3 668 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 527 337 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 7 977.
Из 2 571 нового случая в Тбилиси зафиксировано 918 случаев. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 224
Имерети – 414
Квемо Картли – 195
Шида Картли – 172
Гурия – 89
Самегрело - Земо Сванети – 204
Кахети – 242
Мцхета-Мтианети – 49
Самцхе-Джавахети – 49
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 15
На данный момент в Грузии 35 153 активных случая, из них 6 520 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 512 пациентов тяжелое, из них 380 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 072 пациента находятся в ковид-гостиницах. 26 361 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 86 человек, а в самоизоляции – 29 159.
Показатель положительности по данным на 7 сентября составляет 8,73%, за две недели – 8,69%, за семь дней – 7,69%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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