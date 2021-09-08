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https://sputnik-georgia.ru/20210908/dom-yustitsii-na-kolesakh--v-adzharii-startoval-pilotnyy-proekt-minyusta-gruzii-259435964.html
Дом юстиции на колесах – в Аджарии стартовал пилотный проект Минюста Грузии
Дом юстиции на колесах – в Аджарии стартовал пилотный проект Минюста Грузии
После Аджарии "Мобильный Дом юстиции" побывал в селах Гурии, Имерети, Самегрело, Шида Картли и Кахети, которые расположены далеко от центра 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T19:36+0400
2021-09-08T19:36+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Инновационный проект Минюста Грузии "Мобильный Дом юстиции" стартовал сегодня в Аджарии в пилотном режиме, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.По информации ведомства, на первом этапе пять передвижных Домов юстиции будут работать один раз в неделю в шести регионах, затем проект охватит все нуждающиеся в услуге села.Первой, кто воспользовался новой услугой, стала 91-летняя жительница горного села Чахати Мерием Давитадзе. Министр юстиции Рати Брегадзе лично передал ей удостоверения личности.Другие жители села Нугзар Давитадзе и Нана Такидзе воспользовались услугой регистрации гражданских браков. Они вступили в гражданский брак после 20 лет совместной жизни. Свидетелями новобрачных стали министр юстиции Рати Брегадзе и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.По данным ведомства, самой востребованной услугой стала выдача ковид-карт. Этой услугой воспользовался и Торнике Рижвадзе.После Аджарии "Мобильный Дом юстиции" побывал в селах Гурии, Имерети, Самегрело, Шида Картли и Кахети, которые расположены далеко от центра.Дом юстиции предлагает гражданам 450 услуг. С помощью проекта "Мобильный Дом юстиции" жители горных сел получат полный перечень услуг, не выходя из дома. Это сэкономит им время и деньги, говорится в заявлении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210527/Ministerstvo-yustitsii-zapustit-mobilnye-Doma-yustitsii-v-regionakh-Gruzii-251845805.html
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общество, новости, грузия, аджария, министерство юстиции грузии

Дом юстиции на колесах – в Аджарии стартовал пилотный проект Минюста Грузии

19:36 08.09.2021
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© photo: press-service of the Ministry of Justice of Georgia / FB ინოვაციური პროექტი „მობილური იუსტიციის სახლები“
ინოვაციური პროექტი „მობილური იუსტიციის სახლები“ - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: press-service of the Ministry of Justice of Georgia / FB
После Аджарии "Мобильный Дом юстиции" побывал в селах Гурии, Имерети, Самегрело, Шида Картли и Кахети, которые расположены далеко от центра
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Инновационный проект Минюста Грузии "Мобильный Дом юстиции" стартовал сегодня в Аджарии в пилотном режиме, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.
По информации ведомства, на первом этапе пять передвижных Домов юстиции будут работать один раз в неделю в шести регионах, затем проект охватит все нуждающиеся в услуге села.
Первой, кто воспользовался новой услугой, стала 91-летняя жительница горного села Чахати Мерием Давитадзе. Министр юстиции Рати Брегадзе лично передал ей удостоверения личности.
Другие жители села Нугзар Давитадзе и Нана Такидзе воспользовались услугой регистрации гражданских браков. Они вступили в гражданский брак после 20 лет совместной жизни. Свидетелями новобрачных стали министр юстиции Рати Брегадзе и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Дом Юстиции на набережной в центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2021
Министерство юстиции запустит мобильные Дома юстиции в регионах Грузии
27 мая, 07:31
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По данным ведомства, самой востребованной услугой стала выдача ковид-карт. Этой услугой воспользовался и Торнике Рижвадзе.
После Аджарии "Мобильный Дом юстиции" побывал в селах Гурии, Имерети, Самегрело, Шида Картли и Кахети, которые расположены далеко от центра.
Дом юстиции предлагает гражданам 450 услуг. С помощью проекта "Мобильный Дом юстиции" жители горных сел получат полный перечень услуг, не выходя из дома. Это сэкономит им время и деньги, говорится в заявлении.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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