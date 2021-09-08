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Дожди повредили дорожную инфраструктуру автотрассы Батуми-Ахалцихе
Дожди повредили дорожную инфраструктуру автотрассы Батуми-Ахалцихе
Из-за обильных осадков, выпавших накануне, водосточная труба переполнилась и не пропускает воду 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T20:07+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Движение на отрезке дороги внутригосударственного назначения Батуми-Ахалцихе временно закрыто для всех видов автотранспорта из-за повреждения водостока, сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог Грузии.Из-за обильных осадков, выпавших накануне, на 143-м километре дороги водосточная труба переполнилась и не пропускает воду. В связи с проведением очистительных работ движение ограничено для всех видов транспорта с 18:00 8 сентября до 8:00 9 сентября.Движение транспорта будет переброшено в объезд на другую дорогу внутригосударственного назначения Адигени-Уде-Арали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дороги

Дожди повредили дорожную инфраструктуру автотрассы Батуми-Ахалцихе

20:07 08.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМашина едет по трассе в сильный дождь
Машина едет по трассе в сильный дождь - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Из-за обильных осадков, выпавших накануне, водосточная труба переполнилась и не пропускает воду
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Движение на отрезке дороги внутригосударственного назначения Батуми-Ахалцихе временно закрыто для всех видов автотранспорта из-за повреждения водостока, сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог Грузии.
Из-за обильных осадков, выпавших накануне, на 143-м километре дороги водосточная труба переполнилась и не пропускает воду. В связи с проведением очистительных работ движение ограничено для всех видов транспорта с 18:00 8 сентября до 8:00 9 сентября.
Движение транспорта будет переброшено в объезд на другую дорогу внутригосударственного назначения Адигени-Уде-Арали.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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