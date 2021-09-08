https://sputnik-georgia.ru/20210908/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-regbi-pobedil-koronavirus-i-vernulsya-na-rodinu-259414324.html

Главный тренер сборной Грузии по регби победил коронавирус и вернулся на родину

Главный тренер сборной Грузии по регби победил коронавирус и вернулся на родину

Маисашвили заразился коронавирусом в ЮАР, где в начале июля сборная Грузии проводила тест-матч с хозяевами 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T11:36+0400

2021-09-08T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили победил коронавирус и вернулся на родину из ЮАР, где находился с начала июля, говорится в сообщении на сайте Союза регби Грузии.В аэропорту наставника "лелос" встречали представители Союза регби Грузии, а также некоторые игроки национальной сборной.Маисашвили заразился коронавирусом в ЮАР, где в начале июля сборная Грузии проводила тест-матч с хозяевами. Несколько игроков национальной команды также были инфицированы, но они смогли вернуться домой, в отличие от главного тренера.В какой-то момент состояние Маисашвили было настолько критически тяжелым, что врачи опасались за его жизнь. Наставник "лелос" был подключен к аппарату искусственного дыхания, так как у него было серьезное повреждение легких. Однако южноафриканские специалисты сделали все возможное, чтобы поставить Маисашвили на ноги.Маисашвили возглавил сборную Грузии по регби в 2019 году, после того, как свой пост покинул новозеландский специалист Милтон Хейг. Под руководством Маисашвили "лелос" стали чемпионами Европы в 2020 и 2021 годах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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