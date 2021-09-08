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Греция-Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Греция-Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Греции и Швеции состоится 8 сентября в Салониках на стадионе "Тумба". Начало встречи по тбилисскому времени в... 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T11:21+0400
2021-09-08T12:15+0400
спорт
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футбол
швеция
прогноз на футбольный матч
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Сборная Греции переживает далеко не самые лучшие времена. В нынешнем отборе "Эллины" провели три матча в группе "В" и все три завершили вничью с одинаковым счетом 1:1 – с Испанией, Грузией и Косово. На данный момент греки занимают в группе четвертое место и, учитывая игровую форму, вряд ли могут всерьез претендовать на путевку на ЧМ.Что касается сборной Швеции, то скандинавы – скрытые лидеры группы "В". У Испании 10 очков, но после пяти матчей, а у Швеции – 9, но после трех. Подопечные Янне Андерссона в текущей квалификации выиграли все три матча.В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швеции можно поставить с коэффициентом 2,25 (против 3,65 у Греции). Даже ничья вновь выведет "сине-желтых" на первое место в группе.Стоит также отметить, что Швеция не проигрывает в основное время уже на протяжении 11 матчей подряд (Украине на ЕВРО-2020 они уступили в дополнительное время). Как мне кажется, не проиграет команда Андерссона и сегодня. Правда, если гости все же одержат победу, то она будет минимальной – греки очень вязкая и неуступчивая команда.Ставка: победа Швеции в один мяч или ничья за 1,79.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, анонсы , греция, футбол, швеция, прогноз на футбольный матч

Греция-Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

11:21 08.09.2021 (обновлено: 12:15 08.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexandr Wilf / Перейти в фотобанкИгроки сборной Швеции
Игроки сборной Швеции - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Alexandr Wilf
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Греции и Швеции состоится 8 сентября в Салониках на стадионе "Тумба". Начало встречи по тбилисскому времени в 22:45.
Сборная Греции переживает далеко не самые лучшие времена. В нынешнем отборе "Эллины" провели три матча в группе "В" и все три завершили вничью с одинаковым счетом 1:1 – с Испанией, Грузией и Косово. На данный момент греки занимают в группе четвертое место и, учитывая игровую форму, вряд ли могут всерьез претендовать на путевку на ЧМ.
Что касается сборной Швеции, то скандинавы – скрытые лидеры группы "В". У Испании 10 очков, но после пяти матчей, а у Швеции – 9, но после трех. Подопечные Янне Андерссона в текущей квалификации выиграли все три матча.
© Владимир Песня / Перейти в фотобанкФутбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Италия - Швеция
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Италия - Швеция - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Италия - Швеция
© Владимир Песня
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В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швеции можно поставить с коэффициентом 2,25 (против 3,65 у Греции). Даже ничья вновь выведет "сине-желтых" на первое место в группе.
Стоит также отметить, что Швеция не проигрывает в основное время уже на протяжении 11 матчей подряд (Украине на ЕВРО-2020 они уступили в дополнительное время). Как мне кажется, не проиграет команда Андерссона и сегодня. Правда, если гости все же одержат победу, то она будет минимальной – греки очень вязкая и неуступчивая команда.
Ставка: победа Швеции в один мяч или ничья за 1,79.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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