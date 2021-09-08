https://sputnik-georgia.ru/20210908/gretsiya--shvetsiya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-259412303.html
Греция-Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Греция-Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Греции и Швеции состоится 8 сентября в Салониках на стадионе "Тумба". Начало встречи по тбилисскому времени в... 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T11:21+0400
2021-09-08T11:21+0400
2021-09-08T12:15+0400
спорт
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футбол
швеция
прогноз на футбольный матч
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Сборная Греции переживает далеко не самые лучшие времена. В нынешнем отборе "Эллины" провели три матча в группе "В" и все три завершили вничью с одинаковым счетом 1:1 – с Испанией, Грузией и Косово. На данный момент греки занимают в группе четвертое место и, учитывая игровую форму, вряд ли могут всерьез претендовать на путевку на ЧМ.Что касается сборной Швеции, то скандинавы – скрытые лидеры группы "В". У Испании 10 очков, но после пяти матчей, а у Швеции – 9, но после трех. Подопечные Янне Андерссона в текущей квалификации выиграли все три матча.В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швеции можно поставить с коэффициентом 2,25 (против 3,65 у Греции). Даже ничья вновь выведет "сине-желтых" на первое место в группе.Стоит также отметить, что Швеция не проигрывает в основное время уже на протяжении 11 матчей подряд (Украине на ЕВРО-2020 они уступили в дополнительное время). Как мне кажется, не проиграет команда Андерссона и сегодня. Правда, если гости все же одержат победу, то она будет минимальной – греки очень вязкая и неуступчивая команда.Ставка: победа Швеции в один мяч или ничья за 1,79.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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Нодар Майсурадзе
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MIA „Rosiya Segodnya“
Нодар Майсурадзе
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
спорт, анонсы , греция, футбол, швеция, прогноз на футбольный матч
Греция-Швеция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
11:21 08.09.2021 (обновлено: 12:15 08.09.2021)
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Греции и Швеции состоится 8 сентября в Салониках на стадионе "Тумба". Начало встречи по тбилисскому времени в 22:45.
Сборная Греции переживает далеко не самые лучшие времена. В нынешнем отборе "Эллины" провели три матча в группе "В" и все три завершили вничью с одинаковым счетом 1:1 – с Испанией, Грузией и Косово. На данный момент греки занимают в группе четвертое место и, учитывая игровую форму, вряд ли могут всерьез претендовать на путевку на ЧМ.
Что касается сборной Швеции, то скандинавы – скрытые лидеры группы "В". У Испании 10 очков, но после пяти матчей, а у Швеции – 9, но после трех. Подопечные Янне Андерссона в текущей квалификации выиграли все три матча.
В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Швеции можно поставить с коэффициентом 2,25 (против 3,65 у Греции). Даже ничья вновь выведет "сине-желтых" на первое место в группе.
Стоит также отметить, что Швеция не проигрывает в основное время уже на протяжении 11 матчей подряд (Украине на ЕВРО-2020 они уступили в дополнительное время). Как мне кажется, не проиграет команда Андерссона и сегодня. Правда, если гости все же одержат победу, то она будет минимальной – греки очень вязкая и неуступчивая команда.
Ставка: победа Швеции в один мяч или ничья за 1,79.
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