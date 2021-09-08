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Грузию и Португалию могут связать прямые авиарейсы
Грузию и Португалию могут связать прямые авиарейсы
У Грузии и Португалии никогда не было прямого авиасообщения – желающим приходилось летать с пересадками 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T19:52+0400
2021-09-08T19:52+0400
2021-09-08T19:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили провела в встречу с президентом национального португальского авиаперевозчика TAP Air Portugal и обсудила перспективы налаживания прямого авиасообщения между двумя странами, сообщает Первый канал."Мы провели встречу с президентом португальской национальной авиакомпании TAP Air Portugal. Мы начали переговоры о возможности организации прямых рейсов из Португалии в Грузию. Впечатляющие темпы восстановления грузинского авиационного сектора и большой потенциал туристического сектора создают у нас положительные ожидания относительно планирования прямых рейсов", – сказала Квривишвили.У Грузии и Португалии не было прямого авиасообщения и до начала пандемии коронавируса. Желающим приходилось летать с пересадками, поэтому туристический поток из этой страны был небольшой.Дипломатические отношения между двумя странами существуют с 1992 года. В Грузии нет посольства Португалии, однако в Тбилиси находится почетное консульство этой страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, португалия, авиасообщение в грузии, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии
Грузию и Португалию могут связать прямые авиарейсы
У Грузии и Португалии никогда не было прямого авиасообщения – желающим приходилось летать с пересадками
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik.
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили провела в встречу с президентом национального португальского авиаперевозчика TAP Air Portugal и обсудила перспективы налаживания прямого авиасообщения между двумя странами, сообщает Первый канал
.
"Мы провели встречу с президентом португальской национальной авиакомпании TAP Air Portugal. Мы начали переговоры о возможности организации прямых рейсов из Португалии в Грузию. Впечатляющие темпы восстановления грузинского авиационного сектора и большой потенциал туристического сектора создают у нас положительные ожидания относительно планирования прямых рейсов", – сказала Квривишвили.
У Грузии и Португалии не было прямого авиасообщения и до начала пандемии коронавируса. Желающим приходилось летать с пересадками, поэтому туристический поток из этой страны был небольшой.
Дипломатические отношения между двумя странами существуют с 1992 года. В Грузии нет посольства Португалии, однако в Тбилиси находится почетное консульство этой страны.
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