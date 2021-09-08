https://sputnik-georgia.ru/20210908/gruziyu-i-portugaliyu-mogut-svyazat-pryamye-aviareysy-259436136.html

Грузию и Португалию могут связать прямые авиарейсы

Грузию и Португалию могут связать прямые авиарейсы

У Грузии и Португалии никогда не было прямого авиасообщения – желающим приходилось летать с пересадками 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T19:52+0400

2021-09-08T19:52+0400

2021-09-08T19:52+0400

новости

грузия

португалия

авиасообщение в грузии

1tv – первый канал. общественное телевидение грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/07/252244951_0:83:3347:1966_1920x0_80_0_0_93c8077823fd559669edfe3c047dc76c.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили провела в встречу с президентом национального португальского авиаперевозчика TAP Air Portugal и обсудила перспективы налаживания прямого авиасообщения между двумя странами, сообщает Первый канал."Мы провели встречу с президентом португальской национальной авиакомпании TAP Air Portugal. Мы начали переговоры о возможности организации прямых рейсов из Португалии в Грузию. Впечатляющие темпы восстановления грузинского авиационного сектора и большой потенциал туристического сектора создают у нас положительные ожидания относительно планирования прямых рейсов", – сказала Квривишвили.У Грузии и Португалии не было прямого авиасообщения и до начала пандемии коронавируса. Желающим приходилось летать с пересадками, поэтому туристический поток из этой страны был небольшой.Дипломатические отношения между двумя странами существуют с 1992 года. В Грузии нет посольства Португалии, однако в Тбилиси находится почетное консульство этой страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

португалия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, португалия, авиасообщение в грузии, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии