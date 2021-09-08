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https://sputnik-georgia.ru/20210908/imenem-aktera-kakhi-kavsadze-v-tbilisi-nazovut-ulitsu-259433756.html
Именем актера Кахи Кавсадзе в Тбилиси назовут улицу
Именем актера Кахи Кавсадзе в Тбилиси назовут улицу
Теперь одна из улиц в грузинской столице будет гордо носить имя всенародно любимого артиста 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T17:52+0400
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кахи кавсадзе
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Именем выдающегося грузинского актера театра и кино Кахи Кавсадзе назовут одну из улиц в Тбилиси, говорится на сайте столичного Сакребуло (Горсовет).Тбилисский городской совет принял решение назвать поворот улицы Ильи и Нино Накашидзе в Крцанисском районе в честь актера Кахи Кавсадзе.Также на заседании было принято решение, чтобы выезду Шоты Нишнианидзе присвоить имя грузинского певца Зураба Доиджашвили.Кахи Кавсадзе ушел из жизни 27 апреля 2021 года, на 86-м году жизни от последствий коронавируса. Похоронили актера на Сабурталинском кладбище рядом с супругой – актрисой Белой Мирианашвили.На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмов.Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, грузия, сакребуло тбилиси, тбилиси, кахи кавсадзе

Именем актера Кахи Кавсадзе в Тбилиси назовут улицу

17:52 08.09.2021
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© photo: Sputnik /  / Перейти в фотобанкКахи Кавсадзе в роли Абдуллы (справа), Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена
Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы (справа), Владимир Кадочников в роли подпоручика Семена - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik /
/
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Теперь одна из улиц в грузинской столице будет гордо носить имя всенародно любимого артиста
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Именем выдающегося грузинского актера театра и кино Кахи Кавсадзе назовут одну из улиц в Тбилиси, говорится на сайте столичного Сакребуло (Горсовет).
Тбилисский городской совет принял решение назвать поворот улицы Ильи и Нино Накашидзе в Крцанисском районе в честь актера Кахи Кавсадзе.
Также на заседании было принято решение, чтобы выезду Шоты Нишнианидзе присвоить имя грузинского певца Зураба Доиджашвили.
© photo: Sputnik / Galina Kmit / Перейти в фотобанкКахи Давидович Кавсадзе
Кахи Давидович Кавсадзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Кахи Давидович Кавсадзе
© photo: Sputnik / Galina Kmit
/
Перейти в фотобанк
Кахи Кавсадзе ушел из жизни 27 апреля 2021 года, на 86-м году жизни от последствий коронавируса. Похоронили актера на Сабурталинском кладбище рядом с супругой – актрисой Белой Мирианашвили.
На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмов.
Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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