https://sputnik-georgia.ru/20210908/imenem-aktera-kakhi-kavsadze-v-tbilisi-nazovut-ulitsu-259433756.html

Именем актера Кахи Кавсадзе в Тбилиси назовут улицу

Именем актера Кахи Кавсадзе в Тбилиси назовут улицу

Теперь одна из улиц в грузинской столице будет гордо носить имя всенародно любимого артиста 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Именем выдающегося грузинского актера театра и кино Кахи Кавсадзе назовут одну из улиц в Тбилиси, говорится на сайте столичного Сакребуло (Горсовет).Тбилисский городской совет принял решение назвать поворот улицы Ильи и Нино Накашидзе в Крцанисском районе в честь актера Кахи Кавсадзе.Также на заседании было принято решение, чтобы выезду Шоты Нишнианидзе присвоить имя грузинского певца Зураба Доиджашвили.Кахи Кавсадзе ушел из жизни 27 апреля 2021 года, на 86-м году жизни от последствий коронавируса. Похоронили актера на Сабурталинском кладбище рядом с супругой – актрисой Белой Мирианашвили.На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмов.Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, культура, новости, грузия, сакребуло тбилиси, тбилиси, кахи кавсадзе