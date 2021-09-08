https://sputnik-georgia.ru/20210908/imenem-aktera-kakhi-kavsadze-v-tbilisi-nazovut-ulitsu-259433756.html
Именем актера Кахи Кавсадзе в Тбилиси назовут улицу
Именем актера Кахи Кавсадзе в Тбилиси назовут улицу
Теперь одна из улиц в грузинской столице будет гордо носить имя всенародно любимого артиста 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T17:52+0400
2021-09-08T17:52+0400
2021-09-08T17:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Именем выдающегося грузинского актера театра и кино Кахи Кавсадзе назовут одну из улиц в Тбилиси, говорится на сайте столичного Сакребуло (Горсовет).Тбилисский городской совет принял решение назвать поворот улицы Ильи и Нино Накашидзе в Крцанисском районе в честь актера Кахи Кавсадзе.Также на заседании было принято решение, чтобы выезду Шоты Нишнианидзе присвоить имя грузинского певца Зураба Доиджашвили.Кахи Кавсадзе ушел из жизни 27 апреля 2021 года, на 86-м году жизни от последствий коронавируса. Похоронили актера на Сабурталинском кладбище рядом с супругой – актрисой Белой Мирианашвили.На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмов.Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, культура, новости, грузия, сакребуло тбилиси, тбилиси, кахи кавсадзе
Именем актера Кахи Кавсадзе в Тбилиси назовут улицу
Теперь одна из улиц в грузинской столице будет гордо носить имя всенародно любимого артиста
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik.
Именем выдающегося грузинского актера театра и кино Кахи Кавсадзе назовут одну из улиц в Тбилиси, говорится на сайте
столичного Сакребуло (Горсовет).
Тбилисский городской совет принял решение назвать поворот улицы Ильи и Нино Накашидзе в Крцанисском районе в честь актера Кахи Кавсадзе.
Также на заседании было принято решение, чтобы выезду Шоты Нишнианидзе присвоить имя грузинского певца Зураба Доиджашвили.
Кахи Кавсадзе ушел из жизни 27 апреля 2021 года, на 86-м году жизни от последствий коронавируса. Похоронили актера на Сабурталинском кладбище рядом с супругой – актрисой Белой Мирианашвили.
На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмов.
Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"
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