https://sputnik-georgia.ru/20210908/kapitan-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-izbran-prezidentom-assotsiatsii-igrokov-evroligi-259428476.html

Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги

Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги

На посту президента грузинский баскетболист сменил итальянца Джиджи Датоме, который занял пост вице-президента организации 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T15:59+0400

2021-09-08T15:59+0400

2021-09-08T16:46+0400

спорт

новости

грузия

торнике шенгелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0b/251995043_0:272:3157:2048_1920x0_80_0_0_066b41b2c424c546351e34f41751ae90.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и тяжелый форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия, избран новым президентом Ассоциации игроков Евролиги (ELPA), говорится в сообщении на сайте организации.Данное решение было принято на ассамблее ELPA, состоявшемся в Барселоне.На посту президента Шенгелия сменил итальянца Джиджи Датоме, который занял пост вице-президента организации."Я горжусь этим назначением, но, с другой стороны, назначение на такой пост - это большая ответственность. Очень непросто будет сменить Джиджи, который внес огромный вклад в создание и развитие организации. С нетерпением жду момента, когда вместе с ребятами полностью включусь в рабочий процесс. Надеюсь, что у меня получится сделать что-то ценное и важное для действующих игроков и молодого поколения", - прокомментировал свое назначение Шенгелия.ELPA была основана два года назад. Основная цель организации – защита прав игроков, выступающих в Евролиге.Шенгелия перешел в ЦСКА летом прошлого года из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 29-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Вместе с ЦСКА Шенгелия вышел в финал-четырех Евролиги стал победителем Единой Лиги ВТБ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210415/Gruzinskiy-basketbolist-popal-v-troyku-luchshikh-v-Evrolige-251471989.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, торнике шенгелия