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Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги
Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги
На посту президента грузинский баскетболист сменил итальянца Джиджи Датоме, который занял пост вице-президента организации 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T15:59+0400
2021-09-08T15:59+0400
2021-09-08T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и тяжелый форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия, избран новым президентом Ассоциации игроков Евролиги (ELPA), говорится в сообщении на сайте организации.Данное решение было принято на ассамблее ELPA, состоявшемся в Барселоне.На посту президента Шенгелия сменил итальянца Джиджи Датоме, который занял пост вице-президента организации."Я горжусь этим назначением, но, с другой стороны, назначение на такой пост - это большая ответственность. Очень непросто будет сменить Джиджи, который внес огромный вклад в создание и развитие организации. С нетерпением жду момента, когда вместе с ребятами полностью включусь в рабочий процесс. Надеюсь, что у меня получится сделать что-то ценное и важное для действующих игроков и молодого поколения", - прокомментировал свое назначение Шенгелия.ELPA была основана два года назад. Основная цель организации – защита прав игроков, выступающих в Евролиге.Шенгелия перешел в ЦСКА летом прошлого года из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 29-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Вместе с ЦСКА Шенгелия вышел в финал-четырех Евролиги стал победителем Единой Лиги ВТБ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210415/Gruzinskiy-basketbolist-popal-v-troyku-luchshikh-v-Evrolige-251471989.html
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спорт, новости, грузия, торнике шенгелия
Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги
15:59 08.09.2021 (обновлено: 16:46 08.09.2021)
На посту президента грузинский баскетболист сменил итальянца Джиджи Датоме, который занял пост вице-президента организации
ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik.
Капитан сборной Грузии по баскетболу и тяжелый форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия, избран новым президентом Ассоциации игроков Евролиги (ELPA), говорится в сообщении
на сайте организации.
Данное решение было принято на ассамблее ELPA, состоявшемся в Барселоне.
На посту президента Шенгелия сменил итальянца Джиджи Датоме, который занял пост вице-президента организации.
"Я горжусь этим назначением, но, с другой стороны, назначение на такой пост - это большая ответственность. Очень непросто будет сменить Джиджи, который внес огромный вклад в создание и развитие организации. С нетерпением жду момента, когда вместе с ребятами полностью включусь в рабочий процесс. Надеюсь, что у меня получится сделать что-то ценное и важное для действующих игроков и молодого поколения", - прокомментировал свое назначение Шенгелия.
ELPA была основана два года назад. Основная цель организации – защита прав игроков, выступающих в Евролиге.
Шенгелия перешел в ЦСКА летом прошлого года из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 29-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.
Вместе с ЦСКА Шенгелия вышел в финал-четырех Евролиги стал победителем Единой Лиги ВТБ.
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