https://sputnik-georgia.ru/20210908/karabakhskaya-voyna-i-novye-vozmozhnosti-o-chem-govorili-pashinyan-i-garibashvili-v-tbilisi-259432368.html

Карабахская война и новые возможности: о чем говорили Пашинян и Гарибашвили в Тбилиси

Карабахская война и новые возможности: о чем говорили Пашинян и Гарибашвили в Тбилиси

Главы правительств соседних стран обсудили актуальные вопросы регионального сотрудничества 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T17:05+0400

2021-09-08T17:05+0400

2021-09-08T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Политическая и экономическая стабильность Армении напрямую связана со стабильностью Грузии и региона в целом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Николом Пашиняном.Премьер Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом в среду. Первую встречу Пашинян провел с Гарибашвили.Как отметил глава грузинского правительства, Карабахская война была сложным вызовом для региона."Но сейчас, ознакомившись с новым видением премьера, я верю, что этот вызов преобразится в новую возможность, которая принесет благополучие Армении и армянскому народу... Для нас имеет огромное значение как политическая, так и экономическая стабильность Армении. И это напрямую связано со стабильностью нашей страны и региона в целом", - отметил премьер.Он добавил, что общую региональную цель описал бы тремя словами: мир, стабильность и благополучие, которые объединяют все три страны региона.Освобождение пленныхВ начале июня Азербайджан освободил 15 пленных - граждан Армении, задержанных во время Карабахского конфликта. Это произошло при активном посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. В ответ армянская сторона передала Азербайджану важные материалы через премьер-министра Грузии.Премьер Армении еще раз поблагодарил своего грузинского коллегу за поддержку в возвращении 15 армянских пленников в июне. "В шутку говорю, что за эти два дня у меня было больше контакта с премьер-министром Грузии, чем с нашими избирателями в предвыборный период. Было очень важно установить новый уровень наших личных отношений, и атмосфера, созданная в те дни, является очень хорошей основой для того, чтобы отношения между нашими странами и правительством были более продуктивными", - сказал ПашиняНовые проектыГлава грузинского правительства отметил, что стороны готовы рассмотреть идеи нового сотрудничества и новые проекты.Как отметил Пашинян, в ближайшее время, после формирования нового правительства в Армении, стороны активизируют работу межправительственной комиссии. "Очень важно, чтобы наши страны выражали свое мнение и приверженность демократическим ценностям. Я представил господину Гарибашвили предложения по региональным вопросам и решениям в программе нашего правительства, а также идеи, которые у нас есть... Здесь новые возможности, которые должны быть использованы", - подчеркнул Гарибашвили.Вековая дружбаВ конце пресс-конференции Пашинян поблагодарил премьера Грузии за теплый прием. После "бархатной революции" в Армении это третий визит Пашиняна в ранге премьера в Тбилиси. Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.В мае 2021 года в Армению посетил нынешний глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, в мире, грузия, ираклий гарибашвили, армения, карабахский конфликт, внешняя политика грузии, никол пашинян