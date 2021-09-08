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Когда в Грузии потеплеет? Прогноз синоптиков
Когда в Грузии потеплеет? Прогноз синоптиков
До 10 сентября в некоторых регионах Грузии сохранятся осадки – дождь, туман, местами град 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Дождливая погода в Грузии сохранится до 10 сентября, но затем погода прояснится, говорится в сообщении агентства окружающей среды.В среду, 8 октября в Западной Грузии будет облачно, дождливо и прохладно. Температура в дневные часы будет колебаться от +18 до +23 градусов, а уже в четверг, 9 сентября, потеплеет до +29 градусов.В столице в среду ожидается температура до +26 градусов.В пятницу, 10 сентября, воздух прогреется до +26 градусов в столице. А на черноморском побережье будет солнечная, моментами облачная погода, воздух прогреется до + 24 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, прогноз погоды, погода, синоптики, новости

Когда в Грузии потеплеет? Прогноз синоптиков

14:09 08.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси зимой - район Абанотубани
Вид на город Тбилиси зимой - район Абанотубани - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
До 10 сентября в некоторых регионах Грузии сохранятся осадки – дождь, туман, местами град
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Дождливая погода в Грузии сохранится до 10 сентября, но затем погода прояснится, говорится в сообщении агентства окружающей среды.
В среду, 8 октября в Западной Грузии будет облачно, дождливо и прохладно. Температура в дневные часы будет колебаться от +18 до +23 градусов, а уже в четверг, 9 сентября, потеплеет до +29 градусов.
В столице в среду ожидается температура до +26 градусов.
© Sputnik / Alexander ImedashviliТуристы идут по кварталу "Новый Тифлис"
Туристы идут по кварталу Новый Тифлис - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Туристы идут по кварталу "Новый Тифлис"
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В пятницу, 10 сентября, воздух прогреется до +26 градусов в столице. А на черноморском побережье будет солнечная, моментами облачная погода, воздух прогреется до + 24 градусов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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