https://sputnik-georgia.ru/20210908/kogda-v-gruzii-potepleet-prognoz-sinoptikov-259415895.html

Когда в Грузии потеплеет? Прогноз синоптиков

Когда в Грузии потеплеет? Прогноз синоптиков

До 10 сентября в некоторых регионах Грузии сохранятся осадки – дождь, туман, местами град 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T14:09+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Дождливая погода в Грузии сохранится до 10 сентября, но затем погода прояснится, говорится в сообщении агентства окружающей среды.В среду, 8 октября в Западной Грузии будет облачно, дождливо и прохладно. Температура в дневные часы будет колебаться от +18 до +23 градусов, а уже в четверг, 9 сентября, потеплеет до +29 градусов.В столице в среду ожидается температура до +26 градусов.В пятницу, 10 сентября, воздух прогреется до +26 градусов в столице. А на черноморском побережье будет солнечная, моментами облачная погода, воздух прогреется до + 24 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, прогноз погоды, погода, синоптики, новости