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Коронавирус – это стильно! Защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля
Коронавирус – это стильно! Защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля
Венецианский кинофестиваль - главное культурное событие сезона. Смотрите в фотоленте Sputnik, в каких защитных масках блеснули звезды на красной дорожке 08.09.2021, Sputnik Грузия
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Для того, чтобы провести Венецианский фестиваль безопасно для здоровья, было принято решение о том, что зрители на красные дорожки показов допущены не будут.К тому же всех участников и гостей мероприятия обязали соблюдать главные антиковидные меры: держать дистанцию не менее одного метра и обязательно носить защитную маску.Тут уж каждый дефилирующий по красной дорожке кинофестиваля дал волю своей фантазии. Кто-то выбрал обычную медицинскую, а кто-то подобрал маску в тон и к общей стилистике наряда. Были и те, которые устроили целый перформанс. Это же все-таки Венеция – самое место для масок!
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, международный венецианский кинофестиваль, шоу-бизнес, фото

Коронавирус – это стильно! Защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля

11:52 08.09.2021 (обновлено: 12:10 08.09.2021)
63
Венецианский кинофестиваль - главное культурное событие сезона. Смотрите в фотоленте Sputnik, в каких защитных масках блеснули звезды на красной дорожке
Для того, чтобы провести Венецианский фестиваль безопасно для здоровья, было принято решение о том, что зрители на красные дорожки показов допущены не будут.
К тому же всех участников и гостей мероприятия обязали соблюдать главные антиковидные меры: держать дистанцию не менее одного метра и обязательно носить защитную маску.
Тут уж каждый дефилирующий по красной дорожке кинофестиваля дал волю своей фантазии. Кто-то выбрал обычную медицинскую, а кто-то подобрал маску в тон и к общей стилистике наряда. Были и те, которые устроили целый перформанс. Это же все-таки Венеция – самое место для масок!
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Актриса, режиссер и сценарист Барбара Пас в кислородной маске на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

Актриса, режиссер и сценарист Барбара Пас в кислородной маске на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля - Sputnik Грузия
1/8
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Актриса, режиссер и сценарист Барбара Пас в кислородной маске на церемонии открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

На время фотосессии временно маску можно было снять. На фото: директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарин

На время фотосессии временно маску можно было снять. На фото: директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарин - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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На время фотосессии временно маску можно было снять. На фото: директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и его супруга Джулия Росмарин

© REUTERS / Yara Nardi

Дакота Джонсон выбрала обычную медицинскую - лучшее средство защиты, правда, черного цвета

Дакота Джонсон выбрала обычную медицинскую - лучшее средство защиты, правда, черного цвета - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS / Yara Nardi

Дакота Джонсон выбрала обычную медицинскую - лучшее средство защиты, правда, черного цвета

© REUTERS / Yara Nardi

Мексиканский актер Эрнан Мендоса и его спутница в традиционных мексиканских масках

Мексиканский актер Эрнан Мендоса и его спутница в традиционных мексиканских масках - Sputnik Грузия
4/8
© REUTERS / Yara Nardi

Мексиканский актер Эрнан Мендоса и его спутница в традиционных мексиканских масках

© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Паола Беттинальо и гость фестиваля в маске из... объективов?

Актриса Паола Беттинальо и гость фестиваля в маске из... объективов? - Sputnik Грузия
5/8
© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Паола Беттинальо и гость фестиваля в маске из... объективов?

© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Кристен Стюарт в элегантном образе с черной маской

Актриса Кристен Стюарт в элегантном образе с черной маской - Sputnik Грузия
6/8
© REUTERS / Yara Nardi

Актриса Кристен Стюарт в элегантном образе с черной маской

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанк

Актер Джоэль Майкли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Пола Шредера "Холодный расчет" позирует на камеру в прыжке и с маской в руке

Актер Джоэль Майкли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Пола Шредера &quot;Холодный расчет&quot; позирует на камеру в прыжке и с маской в руке - Sputnik Грузия
7/8
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Актер Джоэль Майкли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Пола Шредера "Холодный расчет" позирует на камеру в прыжке и с маской в руке

© REUTERS / Yara Nardi

Актер Бенедикт Камбербэтч и его маска веселенькой расцветки

Актер Бенедикт Камбербэтч и его маска веселенькой расцветки - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS / Yara Nardi

Актер Бенедикт Камбербэтч и его маска веселенькой расцветки

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