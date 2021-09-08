https://sputnik-georgia.ru/20210908/koronavirus---eto-stilno-zaschitnye-maski-na-krasnoy-dorozhke-venetsianskogo-festivalya-259415295.html

Коронавирус – это стильно! Защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля

Коронавирус – это стильно! Защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля

Венецианский кинофестиваль - главное культурное событие сезона. Смотрите в фотоленте Sputnik, в каких защитных масках блеснули звезды на красной дорожке 08.09.2021, Sputnik Грузия

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Для того, чтобы провести Венецианский фестиваль безопасно для здоровья, было принято решение о том, что зрители на красные дорожки показов допущены не будут.К тому же всех участников и гостей мероприятия обязали соблюдать главные антиковидные меры: держать дистанцию не менее одного метра и обязательно носить защитную маску.Тут уж каждый дефилирующий по красной дорожке кинофестиваля дал волю своей фантазии. Кто-то выбрал обычную медицинскую, а кто-то подобрал маску в тон и к общей стилистике наряда. Были и те, которые устроили целый перформанс. Это же все-таки Венеция – самое место для масок!

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2021

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