Коронавирус – это стильно! Защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля

Для того, чтобы провести Венецианский фестиваль безопасно для здоровья, было принято решение о том, что зрители на красные дорожки показов допущены не будут.К тому же всех участников и гостей мероприятия обязали соблюдать главные антиковидные меры: держать дистанцию не менее одного метра и обязательно носить защитную маску.Тут уж каждый дефилирующий по красной дорожке кинофестиваля дал волю своей фантазии. Кто-то выбрал обычную медицинскую, а кто-то подобрал маску в тон и к общей стилистике наряда. Были и те, которые устроили целый перформанс. Это же все-таки Венеция – самое место для масок!
Венецианский кинофестиваль - главное культурное событие сезона. Смотрите в фотоленте Sputnik, в каких защитных масках блеснули звезды на красной дорожке
Для того, чтобы провести Венецианский фестиваль безопасно для здоровья, было принято решение о том, что зрители на красные дорожки показов допущены не будут.
К тому же всех участников и гостей мероприятия обязали соблюдать главные антиковидные меры: держать дистанцию не менее одного метра и обязательно носить защитную маску.
Тут уж каждый дефилирующий по красной дорожке кинофестиваля дал волю своей фантазии. Кто-то выбрал обычную медицинскую, а кто-то подобрал маску в тон и к общей стилистике наряда. Были и те, которые устроили целый перформанс. Это же все-таки Венеция – самое место для масок!