https://sputnik-georgia.ru/20210908/na-vorovannye-u-gosudarstva-milliardy--v-ssha-poyavilsya-klon-fonda-navalnogo-259430128.html

"На ворованные у государства миллиарды" – в США появился клон фонда Навального

"На ворованные у государства миллиарды" – в США появился клон фонда Навального

У Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального появился американский клон — зарегистрированный в Массачусетсе Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF). 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T17:06+0400

2021-09-08T17:06+0400

2021-09-08T17:13+0400

россия

в мире

аналитика

сша

европа

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250041437_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4acd793ec7f08ba15cfd24e9fb3900da.jpg

Руководят новым фондом экс-глава штабов Навального** Леонид Волков и исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, говорится в материале телеканала RT.В управление фонда вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей. Об этом стало известно RT из документов, опубликованных в реестре юрлиц штата Массачусетс. По мнению экспертов, новый фонд нужен сторонникам Навального для приёма донатов через платёжный сервис Stripe и получения грантов от американских правительственных организаций.Некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc. была открыта совсем недавно, 27 июля 2021 года, в штате Массачусетс, свидетельствует выписка из реестра юридических лиц (opencorporates.com) штата. По этим данным, Леонид Волков, Владимир Ашурков и Александр Железняк числятся директорами фонда. При этом Волков стал президентом ACF, Ашурков — вице-президентом и казначеем.Примечательно, что все трое объявлены российскими правоохранительными органами в международный розыск. Ашуркова ищут с 2014 года по обвинению в хищении 10 млн рублей при сборе донатов в пользу Навального. Волкова объявили в розыск в феврале этого года по обвинению в вовлечении подростков в незаконные митинги.Сооснователя Пробизнесбанка Железняка российские следователи разыскивают с 2017 года по обвинению в хищении 28 млрд рублей из Пробизнесбанка и связанной с ним финансовой группы "Лайф".Железняк фактически нанёс ущерб бюджету России, потому что причинённые им убытки возмещало государственное Агентство по страхованию вкладов, считает юрист, автор проекта Navalny Leaks Илья Ремесло. То есть Железняк, по словам эксперта, сам являет собой пример тех, с кем борется ФБК."Что касается Железняка. Это совершенно удивительный случай, когда борцы с коррупцией делают одним из руководителей ФБК человека, замешанного в особо крупном воровстве, — сказал RT Ремесло. — Железняк на ворованные у государства десятки миллиардов купил особняк, в котором "приютил" ФБК".На Манхэттен — по доверенностиМассачусетская ACF зарегистрирована как "иностранная корпорация" — этим термином в США описывают компанию, которая ведёт бизнес в штате или юрисдикции, отличной от той, где была первоначально зарегистрирована. Такой статус массачусетский фонд получил, потому что является филиалом одноимённого нью-йоркского фонда.Фонд ACF в Нью-Йорке получил это название 19 мая 2021 года. Однако сама организация появилась ещё в апреле 2020 года и на тот момент называлась Rikolto, LTD.Смена названия произошла через месяц после того, как российская прокуратура подала иск в суд о признании ФБК Навального экстремистской организацией. Согласно выписке из реестра юрлиц штата, президентом нью-йоркского ACF как минимум с 27 июля является Леонид Волков.При этом по первоначальному адресу Rikolto в Бруклине зарегистрированы десятки фирм разного профиля."Скорее всего, изменения в документах свидетельствуют, что в мае 2021 года нью-йоркское юрлицо было переоформлено на сотрудников ФБК. Уверен, произошло это без поездок в США, по интернету — через электронный сертификат и доверенность, — объяснил RT специалист по поиску зарубежных активов на условиях анонимности. — Это распространённая практика в Штатах: юридическая контора открывает на себя фирму, которую затем перепродаёт. Покупателю это удобнее, чем тратиться на оформление с нуля".Основываясь на вышеизложенном, можно предположить, что основатели американской версии ФБК просто выкупили "готовую" Rikolto у местных юристов и перерегистрировали на себя.Тогда же организация сменила юридический адрес с Бруклина на Манхэттен. Теперь нью-йоркский офис находится в Финансовом квартале — по адресу Брод-стрит, 85. На той же улице расположена Нью-Йоркская фондовая биржа и бывший головной офис банка J.P. Morgan. От нового офиса ФБК десять минут пешком до Мемориала 9/11 на месте крушения башен-близнецов.Офис, где разместился ФБК, представляет собой 30-этажное 12-гранное здание. До 2009 года здесь находился офис Goldman Sachs. Сейчас здание используется как бизнес-центр.Под крылом беглого банкираЧерез два месяца после смены наименования, в июле 2021 года, нью-йоркский фонд открыл филиал в Массачусетсе. Факт регистрации подтверждается копией выданного властями Массачусетса сертификата иностранной корпорации, где стоят подписи её регистрационного агента (ответственного за связь нерезидентной компании с госорганами юрисдикции регистрации) Александра Железняка и президента Леонида Волкова.В качестве целей создания организации в документе указано "участие в антикоррупционных и правозащитных проектах в США, России, Европе и остальном мире".Указан и адрес корпорации — 88 Cutler Lane, Chestnut Hill.Согласно открытым базам объявлений о продаже недвижимости, это особняк площадью 2279 кв. м. Как писали российские СМИ, в 2016 году дом за $4,4 млн купила супруга банкира Ольга Железняк. Существование такой сделки подтверждается данными американских сайтов по продаже недвижимости. Онлайн-база данных Checkpeople также относит этот адрес к Ольге и Александру Железняк.Покупка случилась за год до того, как в России было возбуждено уголовное дело о хищениях из принадлежавшего Железняку Пробизнесбанка. По версии следствия, деньги похищались через схему фиктивного кредитования: Пробизнесбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам. Оттуда деньги под видом покупки неликвидных бумаг уходили на подконтрольные топ-менеджменту офшоры. На выведенные таким образом средства покупалась в том числе недвижимость за рубежом.Вопросы по юрисдикцииСоратники Навального один за другим перебираются за границу. Некоторые, как Волков и Ашурков, продолжительное время живут за пределами России. В 2021 году большинство ключевых сотрудников ФБК осели в еврозоне и странах СНГ.Но для открытия нового головного офиса оппозиционеры выбрали именно США.Действительно, в начале августа Волков анонсировал новый способ приёма пожертвований через сервис Stripe как безопасный и анонимный вариант помощи фонду."Мы полностью ушли от российской банковской системы… финансовой инфраструктуры", — рассказывал Волков на YouTube.К сервису онлайн-платежей Stripe ФБК обратился после того, как в июне 2021 года суд признал фонд и связанные с ним НКО экстремистскими организациями. За финансирование экстремистской организации гражданин РФ может быть подвергнут уголовной ответственности. Поэтому в ФБК стали искать способы обезопасить своих рядовых спонсоров, донаты которых составляют 22% от всего бюджета фонда (остальные 78% вносили сами сотрудники фонда и крупные бизнесмены из-за рубежа, выяснил RT).На самом деле Stripe отслеживает каждого жертвователя ФБК, объяснили RT эксперты по информационной безопасности, поэтому о 100%-ной анонимности "речь не идёт".Отсутствие анонимности подтверждает и Ремесло. Ему удалось найти новое юрлицо ФБК в США именно через форму оплаты пожертвования в PayPal — оно указано в качестве получателя средств."Эта информация отображается в банковских выписках, стало быть, она доступна правоохранителям, — писал Ремесло в своём Telegram-канале. — Дальше всё элементарно — через Росфинмониторинг будут направлены запросы в российские банки по данным платежей и будет получена информация о жертвователях".Второй причиной переезда за океан Ремесло назвал "покровительство" сторонникам Навального со стороны США."США традиционно осуществляют покровительство Навальному и его команде, у них там давние связи — ещё с момента, когда Навальный получал гранты от NED*** ("Национальный фонд в поддержку демократии". — RT) и учился в Йельском университете, как и сам Волков", — отметил юрист.Наконец, по словам эксперта, американская компания "идеально подходит под получение грантов" от американских правительственных фондов.Роль банкира Железняка, по мнению эксперта, может не ограничиваться одним участием в руководстве фонда.Ремесло расценивает это как доказательство связи ФБК с американскими госорганами, вмешательство во внутренние дела России. Он намерен дать этой ситуации правовую оценку."Я намерен обратиться в комиссию Госдумы, которая занимается расследованием иностранных вмешательств, а также в МИД и Генеральную прокуратуру, — заявил Ремесло в беседе с RT. — Необходимо задать американским партнёрам вопросы: на каком основании они покрывают коррупционеров и используют их для вмешательства в дела России?"* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.** Общественное движение "Штабы Навального" — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.*** "Национальный фонд в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

https://sputnik-georgia.ru/20210201/navalniy-ubil-protest-250760712.html

https://sputnik-georgia.ru/20210331/Russkiy-orientalist-o-strukturakh-NKO-v-Armenii-ob-Ukraine-i-Navalnom-251329406.html

https://sputnik-georgia.ru/20210210/mejdu-sputnikom-i-navalnim-zapad-vibiraet-zdraviy-smisl-250853437.html

сша

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, аналитика, сша, европа, алексей навальный