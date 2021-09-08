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Одна из улиц Тбилиси будет названа именем певца Зураба Доиджашвили
Одна из улиц Тбилиси будет названа именем певца Зураба Доиджашвили
Отныне улица, где родился и вырос известный грузинский исполнитель, будет носить его имя 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T17:20+0400
2021-09-08T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Одну из улиц в столице Грузии назовут в честь грузинского певца Зураба Доиджашвили, говорится на сайте Сакребуло Тбилиси (горсовет).На заседании сакребуло было поддержано решение о том, чтобы выезду Шота Нишнианидзе присвоить имя Зураба Доиджашвили. О других подробностях и о том, когда это произойдет, пока не говорится.Зуры Доиджашвили не стало в феврале 2021 года. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью в одной из израильских клиник. Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание и похудел до 37 кг. Доиджашвили родился 17 августа 1963 года в семье педагога русского языка и литературы и строителя. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие. В декабре 2020 года перед Большим концертным залом (Филармония) в Тбилиси открылась звезда имени музыканта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, грузия, сакребуло тбилиси, тбилиси

Одна из улиц Тбилиси будет названа именем певца Зураба Доиджашвили

17:20 08.09.2021 (обновлено: 17:32 08.09.2021)
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© photo: Akhaltsikhe Municipality City Hall / FBЗура Доиджашвили
Зура Доиджашвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Akhaltsikhe Municipality City Hall / FB
Отныне улица, где родился и вырос известный грузинский исполнитель, будет носить его имя
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Одну из улиц в столице Грузии назовут в честь грузинского певца Зураба Доиджашвили, говорится на сайте Сакребуло Тбилиси (горсовет).
На заседании сакребуло было поддержано решение о том, чтобы выезду Шота Нишнианидзе присвоить имя Зураба Доиджашвили. О других подробностях и о том, когда это произойдет, пока не говорится.

"Поздравляю моего Зуру и всех, кто любит нашего Зуру Доиджашвили! – написал коллега певца, экс-солист группы "Кучис бичеби" Зура Хачидзе. – Сакребуло приняло решение присвоить имя Зуры Доиджашвили улице, где он родился и вырос".

Зуры Доиджашвили не стало в феврале 2021 года. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью в одной из израильских клиник. Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание и похудел до 37 кг.
© Photo: Amiran Buturishvili / FBПевец Зура Доиджашвили
ზურა დოიჯაშვილი - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Певец Зура Доиджашвили
© Photo: Amiran Buturishvili / FB
Доиджашвили родился 17 августа 1963 года в семье педагога русского языка и литературы и строителя. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.
Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие. В декабре 2020 года перед Большим концертным залом (Филармония) в Тбилиси открылась звезда имени музыканта.
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