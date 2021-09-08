https://sputnik-georgia.ru/20210908/odna-iz-ulits-tbilisi-budet-nazvana-imenem-pevtsa-zuraba-doidzhashvili-259431674.html

Одна из улиц Тбилиси будет названа именем певца Зураба Доиджашвили

Одна из улиц Тбилиси будет названа именем певца Зураба Доиджашвили

Отныне улица, где родился и вырос известный грузинский исполнитель, будет носить его имя 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Одну из улиц в столице Грузии назовут в честь грузинского певца Зураба Доиджашвили, говорится на сайте Сакребуло Тбилиси (горсовет).На заседании сакребуло было поддержано решение о том, чтобы выезду Шота Нишнианидзе присвоить имя Зураба Доиджашвили. О других подробностях и о том, когда это произойдет, пока не говорится.Зуры Доиджашвили не стало в феврале 2021 года. Последние годы он боролся с тяжелой болезнью в одной из израильских клиник. Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание и похудел до 37 кг. Доиджашвили родился 17 августа 1963 года в семье педагога русского языка и литературы и строителя. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие. В декабре 2020 года перед Большим концертным залом (Филармония) в Тбилиси открылась звезда имени музыканта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, культура, новости, грузия, сакребуло тбилиси, тбилиси