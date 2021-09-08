https://sputnik-georgia.ru/20210908/pedagog-iz-gruzii-stala-laureatom-premii-global-teacher-award-259427380.html

Педагог из Грузии стала лауреатом премии Global Teacher Award

Педагог из Грузии стала лауреатом премии Global Teacher Award

Мари Харитонашвили с учительским стажем 24 года стала третьим педагогом из Грузии, получившим эту награду 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T15:43+0400

2021-09-08T15:43+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинский педагог Мари Харитонашвили стала лауреатом премии Global Teacher Award.Конкурс Global Teacher Award (GTA) проводится в Индии, его победителями становятся несколько десятков учителей со всего мира. Для участия в конкурсе учитель выбрала тему миграции, так как, по ее словам, это тема – актуальная проблема для Грузии.Харитонашвили также была номинирована на "Национальную премию учителя" в этом году и вошла в десятку лучших педагогов. Она преподает географию и естественные науки в гимназии "Аиа-Джесс" им. Сервантеса в Тбилиси."До того, как меня представили на Национальной премии Грузии, я подавала заявку на участие в этом конкурсе. Я преподаю географию в школе, хорошо знаю английский, и это помогает мне участвовать в международных проектах", – сказала Харитонашвили.Мари Харитонашвили преподает в школе уже 24 года. Пять лет назад она также победила в конкурсе "Учитель – путеводитель по Европе", после чего поехала в Эстонию. А три года назад выиграла совместный проект Грузии и Совета Европы.Харитонашвили стала третьим учителем из Грузии, получившим награду Global Teacher Award. До нее лауреатами этой премии становились педагоги Маринэ Порчхидзе из Зестафони и Ирма Куртанидзе из Гори. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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