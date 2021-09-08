https://sputnik-georgia.ru/20210908/popugay--fanat-vitasa-zazhigatelno-otryvaetsya-pod-ego-pesnyu--potryasayuschee-video-259426781.html
Попугай – фанат Витаса зажигательно отрывается под его песню – потрясающее видео
Попугай – фанат Витаса зажигательно отрывается под его песню – потрясающее видео
Домашние животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T15:15+0400
2021-09-08T15:15+0400
2021-09-08T15:14+0400
видеоклуб
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24495/26/244952685_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_d87f849b1d5becf1a835d7e90fb617cc.jpg
Вот что значит найти свою любимую песню, которую невозможно просто сидеть и слушать.На кадрах видно, как самка попугая какаду по имени Лиза сидит на своей клетке, а фоном начинает играть песня Витаса на выступлении с Тимми Трампетом в рамках "Tomorrowland 2019". Сначала она медленно ходит по верху клетки и подпевает, а затем начинает безудержно трясти головой, подняв крылья. Если слишком долго смотреть на Лизу, кажется, может закружиться голова.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24495/26/244952685_74:0:1207:850_1920x0_80_0_0_5b218d1df5cc1288ba9a53937a1ad173.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Попугай – фанат Витаса зажигательно отрывается под его песню – потрясающее видео
Домашние животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Вот что значит найти свою любимую песню, которую невозможно просто сидеть и слушать.
На кадрах видно, как самка попугая какаду по имени Лиза сидит на своей клетке, а фоном начинает играть песня Витаса на выступлении с Тимми Трампетом в рамках "Tomorrowland 2019". Сначала она медленно ходит по верху клетки и подпевает, а затем начинает безудержно трясти головой, подняв крылья. Если слишком долго смотреть на Лизу, кажется, может закружиться голова.
Попугай какаду заливается злобным ведьминским смехом
, от которого мурашки по коже
Попугай насмотрелся православных каналов и теперь молится богу