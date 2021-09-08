https://sputnik-georgia.ru/20210908/popugay--fanat-vitasa-zazhigatelno-otryvaetsya-pod-ego-pesnyu--potryasayuschee-video-259426781.html

Попугай – фанат Витаса зажигательно отрывается под его песню – потрясающее видео

Попугай – фанат Витаса зажигательно отрывается под его песню – потрясающее видео

Домашние животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T15:15+0400

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Вот что значит найти свою любимую песню, которую невозможно просто сидеть и слушать.На кадрах видно, как самка попугая какаду по имени Лиза сидит на своей клетке, а фоном начинает играть песня Витаса на выступлении с Тимми Трампетом в рамках "Tomorrowland 2019". Сначала она медленно ходит по верху клетки и подпевает, а затем начинает безудержно трясти головой, подняв крылья. Если слишком долго смотреть на Лизу, кажется, может закружиться голова.Смотрите на видео также:

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2021

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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео