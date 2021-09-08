https://sputnik-georgia.ru/20210908/rtveli-2021-sbor-urozhaya-vinograda-v-kakheti-prokhodit-besprepyatstvenno-259400848.html

Ртвели-2021: сбор урожая винограда в Кахети проходит беспрепятственно

Ртвели-2021: сбор урожая винограда в Кахети проходит беспрепятственно

В качестве поддержки фермеров-виноградарей правительство решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном... 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T09:36+0400

2021-09-08T09:36+0400

2021-09-08T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 53 тысяч тонн винограда, говорится в сообщении Национального агентства вина. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество переработанного к этому времени винограда в пять раз превышает прошлогодние показатели. 7 сентября 2020 года в Кахети было переработано до 10 тысяч тонн винограда.Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно началось в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи, а с этой недели будет активно продолжаться в других муниципалитетах региона.К этому времени переработано до 30 тысяч тонн "ркацители", 17 тысяч тонн винограда сорта "саперави", 2 тысячи тонн "кахури мцване". До четырех тысяч тонн переработано винограда других сортов.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, грузинское вино, вино и виноделие грузии, ртвели 2021