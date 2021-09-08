https://sputnik-georgia.ru/20210908/rtveli-2021-v-kakhetii-pererabotano-do-57-tysyach-tonn-vinograda-259438832.html
Ртвели-2021: в Кахети переработано до 57 тысяч тонн винограда
Ртвели-2021: в Кахети переработано до 57 тысяч тонн винограда
В Координационном штабе Ртвели на данный момент зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки... 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T21:11+0400
2021-09-08T21:11+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 57 тысяч тонн винограда, примерно в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального агентства вина.По данным на 8 августа, более пяти тысяч фермеров уже сдали свой урожай винзаводам. Их доходы составили 50 миллионов лари.К этому времени до 85 компаний уже переработали до 34 тысяч тонн "ркацители", более 18 тысяч тонн винограда сорта "саперави", две тысячи тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.В Координационном штабе Ртвели на данный момент зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. Воспользоваться субсидией смогут компании, которые купят и переработают не менее 100 тонн винограда этих сортов, и заплатят фермеру не менее 0,90 лари за 1 килограмм.На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, кахети, ртвели 2021
Ртвели-2021: в Кахети переработано до 57 тысяч тонн винограда
21:11 08.09.2021 (обновлено: 21:32 08.09.2021)
В Координационном штабе Ртвели на данный момент зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik.
В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 57 тысяч тонн винограда, примерно в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении
Национального агентства вина.
По данным на 8 августа, более пяти тысяч фермеров уже сдали свой урожай винзаводам. Их доходы составили 50 миллионов лари.
К этому времени до 85 компаний уже переработали до 34 тысяч тонн "ркацители", более 18 тысяч тонн винограда сорта "саперави", две тысячи тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.
В Координационном штабе Ртвели на данный момент зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.
С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. Воспользоваться субсидией смогут компании, которые купят и переработают не менее 100 тонн винограда этих сортов, и заплатят фермеру не менее 0,90 лари за 1 килограмм.
На субсидирование выделено 100 миллионов лари.
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