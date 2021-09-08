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Состояние младенцев-близнецов c COVID в Грузии стабилизировалось
Состояние младенцев-близнецов c COVID в Грузии стабилизировалось
Близнецы родились на 28-й неделе беременности, им всего 20 дней. Их мать скончалась после кесарева сечения в результате осложнений, вызванных коронавирусом 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T19:19+0400
2021-09-08T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Состояние инфицированных коронавирусом младенцев-близнецов, лечащихся в одной из клиник Кутаиси (регион Имерети), стабилизировалось, заявила реаниматолог больницы Манана Бараташвили.По словам врача, состояние новорожденных остается тяжелым, но их положение сравнительно улучшилось.Близнецы родились на 28-й неделе беременности и им всего 20 дней. Они находятся на искусственной вентиляции легких. Инфицированная мать детей скончалась после кесарева сечения в результате осложнений, вызванных коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Состояние младенцев-близнецов c COVID в Грузии стабилизировалось

19:19 08.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexey KudenkoКапельница в палате
Капельница в палате - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Близнецы родились на 28-й неделе беременности, им всего 20 дней. Их мать скончалась после кесарева сечения в результате осложнений, вызванных коронавирусом
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Состояние инфицированных коронавирусом младенцев-близнецов, лечащихся в одной из клиник Кутаиси (регион Имерети), стабилизировалось, заявила реаниматолог больницы Манана Бараташвили.
По словам врача, состояние новорожденных остается тяжелым, но их положение сравнительно улучшилось.

"Положение остается тяжелым потому, что есть множество очагов ковидной пневмонии. Зависимость от кислорода вновь составляет 100%. Однако, на сегодняшний день гемодинамика сравнительно стабилизировалась – давление и сатурацию мы сохраняем благодаря медикаментозному вмешательству", – сказала Бараташвили.

Близнецы родились на 28-й неделе беременности и им всего 20 дней. Они находятся на искусственной вентиляции легких. Инфицированная мать детей скончалась после кесарева сечения в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
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