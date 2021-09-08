https://sputnik-georgia.ru/20210908/sostoyanie-mladentsev-bliznetsov-c-covid-v-gruzii-stabilizirovalos-259435814.html

Состояние младенцев-близнецов c COVID в Грузии стабилизировалось

Состояние младенцев-близнецов c COVID в Грузии стабилизировалось

Близнецы родились на 28-й неделе беременности, им всего 20 дней. Их мать скончалась после кесарева сечения в результате осложнений, вызванных коронавирусом 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T19:19+0400

2021-09-08T19:19+0400

2021-09-08T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Состояние инфицированных коронавирусом младенцев-близнецов, лечащихся в одной из клиник Кутаиси (регион Имерети), стабилизировалось, заявила реаниматолог больницы Манана Бараташвили.По словам врача, состояние новорожденных остается тяжелым, но их положение сравнительно улучшилось.Близнецы родились на 28-й неделе беременности и им всего 20 дней. Они находятся на искусственной вентиляции легких. Инфицированная мать детей скончалась после кесарева сечения в результате осложнений, вызванных коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19