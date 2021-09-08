Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210908/stroitelstvo-severnogo-potoka-2-vse-idet-po-planu---video-259421382.html
Строительство Северного потока - 2: все идет по плану – видео
Строительство Северного потока - 2: все идет по плану – видео
Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Смотрите в видео, как в Балтийском море завершили сварку последней трубы... 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T13:28+0400
2021-09-08T13:45+0400
в мире
видео
мультимедиа
северный поток-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/08/259419785_344:600:1553:1280_1920x0_80_0_0_49f78b761288ae2023eb01a44dec9f89.png
Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток - 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, сообщает Sputnik Азербайджан.На кадрах хорошо видно, как сотрудники судна сваривают трубу и готовят ее к погрузке на дно моря, где позже будет произведена стыковка немецкой секции с датской."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/08/259419785_405:497:1449:1280_1920x0_80_0_0_69f98337836b901a5bc2d06e5f7f8b73.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, видео, мультимедиа, северный поток-2, видео

Строительство Северного потока - 2: все идет по плану – видео

13:28 08.09.2021 (обновлено: 13:45 08.09.2021)
156
© video: Ruptly
Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Смотрите в видео, как в Балтийском море завершили сварку последней трубы "Северного потока ‑ 2"
Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток - 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, сообщает Sputnik Азербайджан.
На кадрах хорошо видно, как сотрудники судна сваривают трубу и готовят ее к погрузке на дно моря, где позже будет произведена стыковка немецкой секции с датской.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
200110
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:07Визит Пашиняна в Грузию: что на повестке?
14:55Более половины сотрудников МВД Грузии привились от коронавируса
14:24Мэрия Тбилиси оплатит учебу социально незащищенным студентам
14:21Премьер-министр Армении прибыл в Грузию
14:12В Грузии произошло землетрясение
13:54Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября
13:39COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
13:28Строительство Северного потока - 2: все идет по плану – видео
13:24Россия остается основным покупателем грузинских вин
12:53Что известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?
12:50Тина Канделаки покинула пост генпродюсера "Матч ТВ"
12:37В Грузии ужесточают наказание за вождение в нетрезвом состоянии
12:22Саакашвили обещает вернуться в Грузию – на этот раз любой ценой
12:07Грузино-армянские отношения — главное
11:52Коронавирус – это стильно! Защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля
11:51В горах Сванети продолжаются поиски молдавских альпинистов
11:36Главный тренер сборной Грузии по регби победил коронавирус и вернулся на родину
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 571
10:26Вилли Саньоль: максимально стараюсь использовать принцип ротации
10:23Пожар в индонезийской тюрьме унес жизни не менее 40 человек