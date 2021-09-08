https://sputnik-georgia.ru/20210908/stroitelstvo-severnogo-potoka-2-vse-idet-po-planu---video-259421382.html

Строительство Северного потока - 2: все идет по плану – видео

Строительство Северного потока - 2: все идет по плану – видео

Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Смотрите в видео, как в Балтийском море завершили сварку последней трубы... 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T13:28+0400

2021-09-08T13:28+0400

2021-09-08T13:45+0400

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северный поток-2

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Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток - 2", сварил последнюю трубу второй нитки газопровода, сообщает Sputnik Азербайджан.На кадрах хорошо видно, как сотрудники судна сваривают трубу и готовят ее к погрузке на дно моря, где позже будет произведена стыковка немецкой секции с датской."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, мультимедиа, северный поток-2, видео