https://sputnik-georgia.ru/20210908/tina-kandelaki-pokinula-post-genprodyusera-match-tv-259419887.html

Тина Канделаки покинула пост генпродюсера "Матч ТВ"

Тина Канделаки покинула пост генпродюсера "Матч ТВ"

Теперь Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-Медиа". 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T12:50+0400

2021-09-08T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Известная телеведущая и предприниматель Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера спортивного телеканал "Матч ТВ". Об этом сообщается на сайте телеканала.Теперь Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-Медиа".В новой должности Тина Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и др.). Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства "Матч", который холдинг анонсировал ранее.Должность генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займет Александр Тащин, ныне работающий на должности главного редактора телеканала. Александр пришел в управление канала в июле 2020 года. Тина Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала "Матч ТВ" с момента запуска в 2015 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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