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Тина Канделаки покинула пост генпродюсера "Матч ТВ"
Тина Канделаки покинула пост генпродюсера "Матч ТВ"
Теперь Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-Медиа". 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T12:50+0400
2021-09-08T12:50+0400
2021-09-08T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Известная телеведущая и предприниматель Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера спортивного телеканал "Матч ТВ". Об этом сообщается на сайте телеканала.Теперь Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-Медиа".В новой должности Тина Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и др.). Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства "Матч", который холдинг анонсировал ранее.Должность генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займет Александр Тащин, ныне работающий на должности главного редактора телеканала. Александр пришел в управление канала в июле 2020 года. Тина Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала "Матч ТВ" с момента запуска в 2015 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, тина канделаки, новости, россия, новости из россии
Тина Канделаки покинула пост генпродюсера "Матч ТВ"
12:50 08.09.2021 (обновлено: 13:04 08.09.2021)
Теперь Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-Медиа".
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik.
Известная телеведущая и предприниматель Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера спортивного телеканал "Матч ТВ". Об этом сообщается на сайте
телеканала.
Теперь Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-Медиа".
"Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи... И я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены", – Канделаки.
В новой должности Тина Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и др.). Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства "Матч", который холдинг анонсировал ранее.
Должность генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займет Александр Тащин, ныне работающий на должности главного редактора телеканала. Александр пришел в управление канала в июле 2020 года. Тина Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала "Матч ТВ" с момента запуска в 2015 году.
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