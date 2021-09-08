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Тина Канделаки покинула пост генпродюсера "Матч ТВ"
Тина Канделаки покинула пост генпродюсера "Матч ТВ"
Теперь Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-Медиа". 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T12:50+0400
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спорт
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Известная телеведущая и предприниматель Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера спортивного телеканал "Матч ТВ". Об этом сообщается на сайте телеканала.Теперь Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-Медиа".В новой должности Тина Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и др.). Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства "Матч", который холдинг анонсировал ранее.Должность генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займет Александр Тащин, ныне работающий на должности главного редактора телеканала. Александр пришел в управление канала в июле 2020 года. Тина Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала "Матч ТВ" с момента запуска в 2015 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, тина канделаки, новости, россия, новости из россии

Тина Канделаки покинула пост генпродюсера "Матч ТВ"

12:50 08.09.2021 (обновлено: 13:04 08.09.2021)
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© photo: Sputnik / Evgeny Byatov / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
/
Перейти в фотобанк
Теперь Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-Медиа".
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Известная телеведущая и предприниматель Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера спортивного телеканал "Матч ТВ". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Теперь Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-Медиа".

"Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи... И я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены", – Канделаки.

В новой должности Тина Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и др.). Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства "Матч", который холдинг анонсировал ранее.
Должность генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займет Александр Тащин, ныне работающий на должности главного редактора телеканала. Александр пришел в управление канала в июле 2020 года. Тина Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала "Матч ТВ" с момента запуска в 2015 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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