https://sputnik-georgia.ru/20210908/travma-poluzaschitnika-sbornoy-gruzii-po-futbolu-okazalas-nesereznoy-259432017.html
Травма полузащитника сборной Грузии по футболу оказалась несерьезной
Травма полузащитника сборной Грузии по футболу оказалась несерьезной
Грузинский полузащитник сможет вернуться на поле уже на следующей неделе 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T17:36+0400
2021-09-08T17:36+0400
2021-09-08T17:40+0400
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отар китеишвили
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ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Травма опорного полузащитника сборной Грузии и "Штурма" Отара Китеишвили оказалась несерьезной, пишет австрийское издание laola1.Китеишвили получил травму 2 сентября в отборочном матче ЧМ-2022, в котором сборная Грузии уступила Косово 0:1. Изначально было подозрение на то, что повреждение серьезное и футболисту придется пропустить около месяца. Однако после магнитно-резонансного исследования, проведенного в Австрии, выяснилось, что у Китеишвили "незначительное структурное повреждение мышцы".Таким образом, грузинский полузащитник пропустит только один тур австрийской Бундеслиги (12 сентября) и сможет вернуться на поле уже на следующей неделе.К сожалению для грузинских болельщиков, из-за повреждения Китеишвили не смог сыграть за сборную в отборочном матче ЧМ-2022 против Испании (0:4), а также в товарищеской игре (8 сентября) против Болгарии.После шести туров в национальном чемпионате "Штурм" набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне Китеишвили провел за "Штурм" пять матчей, в которых забил один гол.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210524/Gruzinskiy-futbolist-blizok-k-prodleniyu-kontrakta-s-avstriyskim-Shturmom-251820705.html
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спорт, новости, грузия, отар китеишвили
Травма полузащитника сборной Грузии по футболу оказалась несерьезной
17:36 08.09.2021 (обновлено: 17:40 08.09.2021)
Грузинский полузащитник сможет вернуться на поле уже на следующей неделе
ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik.
Травма опорного полузащитника сборной Грузии и "Штурма" Отара Китеишвили оказалась несерьезной, пишет австрийское издание laola1
.
Китеишвили получил травму 2 сентября в отборочном матче ЧМ-2022, в котором сборная Грузии уступила Косово 0:1. Изначально было подозрение на то, что повреждение серьезное и футболисту придется пропустить около месяца. Однако после магнитно-резонансного исследования, проведенного в Австрии, выяснилось, что у Китеишвили "незначительное структурное повреждение мышцы".
Таким образом, грузинский полузащитник пропустит только один тур австрийской Бундеслиги (12 сентября) и сможет вернуться на поле уже на следующей неделе.
К сожалению для грузинских болельщиков, из-за повреждения Китеишвили не смог сыграть за сборную в отборочном матче ЧМ-2022 против Испании (0:4), а также в товарищеской игре (8 сентября) против Болгарии.
После шести туров в национальном чемпионате "Штурм" набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне Китеишвили провел за "Штурм" пять матчей, в которых забил один гол.
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