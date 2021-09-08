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Травма полузащитника сборной Грузии по футболу оказалась несерьезной
Травма полузащитника сборной Грузии по футболу оказалась несерьезной
Грузинский полузащитник сможет вернуться на поле уже на следующей неделе 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T17:36+0400
2021-09-08T17:40+0400
спорт
новости
грузия
отар китеишвили
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ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Травма опорного полузащитника сборной Грузии и "Штурма" Отара Китеишвили оказалась несерьезной, пишет австрийское издание laola1.Китеишвили получил травму 2 сентября в отборочном матче ЧМ-2022, в котором сборная Грузии уступила Косово 0:1. Изначально было подозрение на то, что повреждение серьезное и футболисту придется пропустить около месяца. Однако после магнитно-резонансного исследования, проведенного в Австрии, выяснилось, что у Китеишвили "незначительное структурное повреждение мышцы".Таким образом, грузинский полузащитник пропустит только один тур австрийской Бундеслиги (12 сентября) и сможет вернуться на поле уже на следующей неделе.К сожалению для грузинских болельщиков, из-за повреждения Китеишвили не смог сыграть за сборную в отборочном матче ЧМ-2022 против Испании (0:4), а также в товарищеской игре (8 сентября) против Болгарии.После шести туров в национальном чемпионате "Штурм" набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне Китеишвили провел за "Штурм" пять матчей, в которых забил один гол.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210524/Gruzinskiy-futbolist-blizok-k-prodleniyu-kontrakta-s-avstriyskim-Shturmom-251820705.html
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спорт, новости, грузия, отар китеишвили

Травма полузащитника сборной Грузии по футболу оказалась несерьезной

17:36 08.09.2021 (обновлено: 17:40 08.09.2021)
43
© photo: Georgian Football Federation / FBПолузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили
Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Georgian Football Federation / FB
Грузинский полузащитник сможет вернуться на поле уже на следующей неделе
ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Травма опорного полузащитника сборной Грузии и "Штурма" Отара Китеишвили оказалась несерьезной, пишет австрийское издание laola1.
Китеишвили получил травму 2 сентября в отборочном матче ЧМ-2022, в котором сборная Грузии уступила Косово 0:1. Изначально было подозрение на то, что повреждение серьезное и футболисту придется пропустить около месяца. Однако после магнитно-резонансного исследования, проведенного в Австрии, выяснилось, что у Китеишвили "незначительное структурное повреждение мышцы".
Таким образом, грузинский полузащитник пропустит только один тур австрийской Бундеслиги (12 сентября) и сможет вернуться на поле уже на следующей неделе.
Грузинский футболист Отар Китеишвили в матче за Штурм Австрия - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2021
Грузинский футболист близок к продлению контракта с австрийским "Штурмом"
24 мая, 22:38
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К сожалению для грузинских болельщиков, из-за повреждения Китеишвили не смог сыграть за сборную в отборочном матче ЧМ-2022 против Испании (0:4), а также в товарищеской игре (8 сентября) против Болгарии.
После шести туров в национальном чемпионате "Штурм" набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне Китеишвили провел за "Штурм" пять матчей, в которых забил один гол.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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