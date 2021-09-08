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Убийство гражданки Австралии в Тбилиси раскрыто

Убийство гражданки Австралии в Тбилиси раскрыто

В убийстве молодой австралийки обвиняется 33-летний житель Тбилиси 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T16:18+0400

2021-09-08T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Убийство гражданки Австралии Шанай Брук в Тбилиси раскрыто - подозреваемый задержан.Как заявил на брифинге заместитель начальника Департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили, в убийстве молодой женщины подозревается 33-летний житель Тбилиси.Задержанному предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство". Преступление предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.МВД Грузии: делаем все возможное для скорейшего раскрытия убийства гражданки Австралии>>По данным ведомства, было проведено несколько сотен следственных действий, опрошено более 200 человек, в том числе друзья, сотрудники и соседи погибшей женщины. Кроме того, образцы ДНК были отправлены в 194 государства-члена Интерпола для сравнения с их базами.Тело 31-летней австралийки после нескольких часов поисков было найдено на склоне горы Мтацминда в Тбилиси 31 июля. Оно было прикрыто ветками и листьями.Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда.Брук работала педагогом английского языка в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели перед тем, как она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210802/Politsiya-sostavila-fotorobot-predpolagaemogo-ubiytsy-grazhdanki-Avstralii-252485455.html

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